Fernández: “Le dije a los tareferos que la solución no es llevar el problema a Posadas”

El día no comenzó de la mejor manera para los empleados de la Municipalidad de Oberá quienes se encontraron con los accesos bloqueados por un grupo de tareferos. También se habla de que algunos empleados estuvieron algunas horas sin poder salir. la cuestión se centra en un pedido de subsidios para la época que no haya cosecha y un bono de 4000 pesos por grupo familiar de cada tarefero.

Fernández dialogó con Misiones Online y contó que hoy no hubo trabajo administrativo por parte del ente municipal y que esperan que para mañana se pueda solucionar. Pese a esto, los manifestantes aclararon que no piensan irse del lugar hasta que le den una solución.

Ante la consulta de los pedidos de los tareferos, el intendente indicó que uno de los puntos con los que comenzaron la manifestación es que solicitaban 100 litros de combustible para movilizarse a Posadas y que le entregarán comida cuando estén en esa ciudad elevando su protesta. “Nosotros estamos gestionando las soluciones posibles pero dentro del municipio hay cosas a las que no puedo acceder. Les dije que era trasladar el problema a Posadas y eso depende de la provincia o nación y no tiene ningún sentido”.

También dejó en consideración que es difícil cumplir con el bono de 4000 mil pesos por única vez que piden si no hay un giro de más arriba. No obstante, aclaró que se siguen entregando los más de 2000 mil bolsones de alimentos cada mes.

Una de las cosas que Fernández trató de dejar en claro durante la entrevista es que no tenía intensiones de sacarlos del lugar ni prohibir que se manifiesten, sino que dejen ingresar a trabajar a los empleados de la municipalidad porque en caso de que eso no suceda se ve afectada toda la ciudadanía que no puede realizar los trámites correspondientes.

Por otra parte, la tensión se fue aliviando y la protesta fue más pacifica. Incluso las fogatas que habían iniciado en un determinado momento se fueron apagando y al menos hasta la tarde, siesta, no hubo mayores inconvenientes.

Por el lado de los tareferos, Hugo Silva contó que ellos piden un bono de 4000 mil pesos por única vez teniendo en cuenta que se viene el comienzo de las clases y necesitan vestir a sus hijos. También que se revea la posibilidad de la situación en los meses donde no hay cosechas y que lo que sacan en dos o tres días de trabajo no le alcanza a la larga para sobrevivir.

También dijo que la medida no se iba a interrumpir hasta que le den una solución. Casi al final del mediodía desde el municipio estaba dispuesto a entregar una propuesta que sería estudiada y contestada más tarde. También por la tarde habrá una reunión en el Inym con dirigentes de toda la zona centro que se ven afectados a la problemática de los tareferos, no solo en Oberá sino otros municipios de la provincia.