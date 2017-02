Fernández: “El reclamo de los tareferos escapa a las soluciones que pueda dar el municipio”

El intendente de Oberá, Carlos Fernández, aseguró que desde el inicio de su gestión se abocaron a colaborar y con asistencia del gobierno provincial entregaron los bolsones de comida en forma mensual. Indicó que el problema de fondo escapa a las soluciones que pueda dar el municipio. No obstante dijo que están haciendo las gestiones necesarias para resolver el problema. Esta tarde habrá una reunión con representantes del Inym y el Agro.

Carlos Fernández. FM Show.

“A través del diálogo logramos sacar a las personas que están adentro, que eran pocas”, dijo aunque aún quedan algunos de limpieza.

Los tareferos piden que la Municipalidad los asista con comida, agua y combustible para viajar a Posadas. Al respecto el Intendente dijo que esto no es la solución ya que estuvieron en la capital misionera y no tuvieron soluciones. Asimismo señaló que los bolsones de comidas no son la solución definitiva.

Fernández adelantó que hoy a las 17 horas se reunirán con gente del Inym y del Ministerio del Agro.