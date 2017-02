Eldorado: Buscan definir la planificación urbana adaptada al gran crecimiento de los últimos años

Entre el 2012 y 2014 la cuidad creció en 113 manzanas (8.84%) y entre el 2014 y 2015 creció en 293 manzanas (21.07%), esto significa mayor infraestructura y servicios, en estos últimos 4 años se han incorporado 812 cuadras más al ejido urbano, 65 kilómetros de calles más; todo esto en loteos aislados unos de otros.

El concejal Rolando Merochenich “pretendemos ordenar la ciudad pensando no solo a corto plazo, sino en qué queremos para la ciudad para los próximos 30 o 40 años”.

Por esa razón, esta semana en el Concejo Deliberante se dará continuidad al tema de definir una planificación urbana adaptada al gran crecimiento de los últimos años en la ciudad.

Esta semana en el Concejo Deliberante de Eldorado se dará continuidad a un tema de mucho interés para los eldoradenses: definir una planificación urbana adaptada al gran crecimiento de los últimos años en nuestra ciudad.

Al respecto el presidente del Concejo Deliberante Rolando Merochenich, resaltó que “mucho se habla de que tenemos que planificar Eldorado, porque la avenida principal está colapsada, o porque en la zona oeste el crecimiento es desordenado, y eso es cierto, pero son apenas algunas de las consecuencias visibles de la no planificación, y eso no se soluciona simplemente ensanchando la avenida San Martín”.

En la planificación urbana intervienen un conjunto de variables sociales, culturales, históricas, geográficas y económicas, que hacen que sea un problema complejo.

“Para resolverlo necesitamos conocimiento técnico y político. Porque la ciudad es: contacto, regulación, intercambios y comunicación. Estos son los factores de mayor importancia que hacen a la esencia de una ciudad, el resto, como el paisaje, la estructura y su geografía, son elementos secundarios que terminan de constituirla” indicó el concejal.

Además resaltó que “planificar no es simplemente proveer de infraestructura de servicios a un determinado barrio que se instaló en una zona suburbana, porque la forma urbana es una consecuencia del tipo de ciudad que deseamos”.

Merochenich explicó que “es ahí donde debemos centrar nuestros debates, en que ciudad queremos: ¿queremos una ciudad inclusiva? que nos brinde a todos los ciudadanos los mismos derechos, porque de 21.038 hectáreas que tiene el departamento de Eldorado, cerca de 3.780 hectáreas pertenece al suelo urbano y el resto es rural, donde en esas 3.780 hectáreas vive el 90% de la población. Entre el 2012 y 2014 la cuidad creció en 113 manzanas (8.84%) y entre el 2014 y 2015 creció en 293 manzanas (21.07%), esto significa mayor infraestructura y servicios, en estos últimos 4 años se han incorporado 812 cuadras más al ejido urbano, 65 kilómetros de calles más; todo esto en loteos aislados unos de otros” destacó Merochenich.

Para definir en profundidad la problemática de las tierras esta semana se convocó a Ismael López a una charla en el Concejo Deliberante, continuando con los mismos temas tratados días atrás con los empresarios de las inmobiliarias y el área de Planeamiento de la municipalidad de Eldorado.

Por tal motivo es que el presidente del Concejo, acompañados por sus pares concejales, se comprometieron en llegar a fondo con el tratamiento de esta problemática para poder encontrar oportunidades y así brindar una mejor calidad de vida a los ciudadanos de Eldorado.