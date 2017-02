Con la nueva televisación los fanáticos podrían pagar unos 15 dólares para ver el fútbol argentino

Carolina Cristinziano, integrante de la Comisión Regularizadora, dijo “no sería ilógico pagar 15, 20 dólares” por mes a partir de agosto. Aunque aclaró que el monto lo decidirá la empresa que resulte ganadora.

De a poco, el rompecabezas de la AFA empieza a tomar forma. Todos los dirigentes coinciden en que la pelota volverá a rodar el viernes 3 de marzo y ahora ultiman detalles para lo que vendrá: Superliga, elecciones y nuevo sistema de televisación luego de la ruptura por parte del Gobierno del programa Fútbol para Todos.

En este sentido, en la sede de la calle Viamonte se concretó la apertura de sobres, quedaron ratificadas las ofertas de Fox/Turner, ESPN y Mediapro y en la asamblea del viernes darán a conocer qué empresa se quedará con los derechos.

Mientras tanto, Carolina Cristinziano, integrante de la Comisión Regularizadora que lidera la AFA, adelantó que los televidentes podrían pagar una cifra mensual cercana a los 15, 20 dólares (alrededor de 300 pesos) para ver los partidos.

“El fútbol gratis se terminó. No me parece ilógico pensar en un valor de entre 15 y 20 dólares para ver el fútbol. No sé bien cuál va a ser el número, hay muchos estudios que se estuvieron haciendo y otros que hemos visto. Dependerá de cada compañía ya que algunas tienen su producción propia y otras no. Eso se definirá una vez que se elija la oferta ganadora”, dijo en dialogo con radio La Red.

De la apertura de sobres, que a diferencia de lo que había ocurrido el lunes no fue televisada, participaron los dirigentes Marcelo Tinelli (San Lorenzo), Jorge Brito (River), Hugo Moyano (Independiente), Claudio Tapia (Barracas Central), Víctor Blanco (Racing), Nicolás Russo (Lanús) y Daniel Angelici (Boca).

En tanto, esta tarde quedará definido cuáles serán los 22 clubes de Primera División que estarán habilitados para elegir presidente. Después de varias idas y vueltas, el criterio elegido para designar a los asambleístas de la máxima categoría sería por los promedios, por lo que los últimos ocho equipos de la tabla quedarían sin votar. Por el momento serían Vélez, Quilmes, Huracán, Arsenal, Olimpo, Sarmiento, Temperley y Atlético de Rafaela.

El Ascenso, en cambio, ya resolvió cómo repartirá sus lugares. Habrá 6 miembros de la B Nacional, 5 de la B Metro, 2 de la C, uno de la D y 7 del Consejo Federal (2 del Federal A y 5 de las Ligas del Interior). También formarán parte del Congreso tres representantes de grupos de interés: Fútbol Feminino, Futsal y Fútbol Playa.

Las elecciones serían el lunes 3 de abril y hasta ahora el único candidato que manifestó que se presentará es Claudio Tapia, quien contaría con los votos necesarios para imponerse.