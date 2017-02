Violencia de género: “Las familias y las instituciones educativas deben contribuir a vincularnos más sanos”, dijo Gisela Spasiuk

RELACIONADAS En la búsqueda de una sociedad más sana abordaron las problemáticas relacionadas con los siniestros viales y los delitos contra la integridad sexual

La decana de la facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Gisela Spasiuk expuso sobre los “Delitos contra la integridad sexual, los desafíos para instruir a la no violencia”, en la jornada realizada en la Cámara de Representantes. “Si uno tuviera que decir cuál es la primera dimensión que hay que atender entre todos para pensar alternativas de solución es claramente la dimensión cultural”, sostuvo la magister, para señalar que “deben contribuir las familias y las instituciones educativas en el camino para reaprender otros modos de vincularnos más sanos, no violento, con valores y límites”.

Gisela Spasiuk es docente investigadora de la Universidad nacional de Misiones, en cuestiones de género, familia y sexualidad, militante feminista, licenciada en trabajo social directora del centro de Estudios de Género de Flora Tristán y magister en gestión de Programas Sociales. Integró la segunda mesa en la jornada “Reflexiones sobre una sociedad violenta. Desafíos para una sociedad más sana”, organizada por la fundación Epopeya y el diputado Daniel Di Stefano.

“Entre todos los que venimos de distintos lugares es hora de empezar a pensar en los problemas tan complejos, sin la posibilidad de pensar intersectorialmente como los temas a tratar en la jornada donde las consecuencias son las muertes, ver como se construyen alternativas de solución entre todos”, dijo la magister.

Cree qie se ja avamzadp “muchísimo atender las violencias de género –en plural- donde uno de los grandes temas dentro de ese amplio abanico son los delitos contra la integridad sexual, no son los únicos, también los femicidios”.

Pero, para la decana “es contradictorio y paradojal que a la vez que hemos avanzado mucho en explicar, atender y evidenciar un fuerte impacto y preocupación del Estado vemos las estadísticas que crecen llamativamente de distintos tipos de violencia de género que nos paralizan, y donde la máxima expresión son los femicidios”.

Respecto a los delitos contra la integridad sexual, “pareciera que la ley contra el incesto dejó de funcionar como contralor, porque los casos ocurren en el ámbito familiar el lugar más sagrado y donde desde muy pequeños al llegar al mundo deberían estar protegiéndonos”, sostuvo.

“Tendemos a naturalizar cuando la violencia es del varón hacia la mujer”

La docente investigadora afirmó la necesidad de que “tenemos quepensar como sociedad porque hay cuestiones que nos están pasando para lo cual no tenemos ni una comprensión global del fenómeno, por lo tanto si no podemos ir avanzando entre todos para comprender desde nuevos registros qué es lo que está sucediendo, difícilmente podamos si no tenemos lente con el suficiente foco y la suficiente graduación encontrar alternativas, entre todos intentamos generar cuestiones, uno de los primeros pasos es ponernos a pensar en la importancia que tiene, pensar qué es lo que está pasando para que podamos empezar a pensar alternativas a futuro, pensar cómo generamos conocimientos que dé cuenta de todas estas cuestiones, que no es un camino que esté totalmente agotado”.

Hoy día la “violencia de género ya no es un problema de los sujetos que la padecen en el ámbito de lo privado y eso es un gran avance que se haya transformado en una cuestión pública, de todos modos los medios de comunicación y cada uno de nosotros los que tendemos a hacer es a naturalizar, cuando hablamos de violencia de género pareciera que fuera aquella violencia que ejerce el varón sobre la mujer en el ámbito de la vida privada o de la familia exclusivamente, o los delitos como violaciones contra la integridad sexual”.

La definición que expuso Gisela Spasiuk “cuando hablamos de violencia de género hablamos de todo ejercicio de poder que esté basado de alguien sobre otro y que tiene que ver con su condición sexual, no exclusivamente de la mujer, tenemos que poner las otras identidades sexuales que tienen su organización, y también los varones que son parte de situaciones de violencia, aunque es cierto que la estadística mayoritaria de denuncias es de las mujeres contra los varones”.

“Atender entre todos la dimensión cultural”

El enfoque que e debiera entre todos empezar a construir “para pensar estos temas, no son problemas de los sujetos que lo padecen, o de las instituciones del Estado que deben hacerse cargo de las consecuencias de un modo, de una práctica que es resolver casi cotidianamente en las distintas instancias con el ejercicio del poder y las violencias otro tipo de cuestiones”.

Una cuestión muy clara, enfatizó la disertante en esta jornada es “si uno tuviera que decir cuál es la primera dimensión que hay que atender entre todos para pensar alternativas de solución es claramente la dimensión cultural, las prácticas lo que cada uno piensa, siente y actúa, porque la cultura como decía el doctor es aprendizaje, y cuando uno aprende a través de la cultura lo que uno tiende es a reproducir un modo de ser y de hacer y es difícil la transformación de ese aprendizaje, porque hay que desaprender para tener otro tipo de práctica, en este caso sana o no violenta”.

En el tema cultural, Spasiuk destaca que “entra la escuela y clara y contundentemente el papel de las familias, de todas las configuraciones familiares incluidas las nuevas que ya están legalmente habilitadas y nos cuesta como sociedad incluir estos nuevos modos de ser familia”.

Ahora, dijo, “tenemos que poder pensar entre todos cómo hacemos para acompañar a las familias para repensar nuevos modos de vinculación, de relación y de crianza que tiendan a hacer mas saludables nuestros modos de vivir y de convivir entre todos, pensando en una sociedad mas justa y equitativa y para todos y todas.”

“La castración no va a resolver las cuestiones de cómo se piensa”

Respecto a los delitos contra la integridad sexual “son agobiantes y hay un punto clave, una cuestión que es común, , así como los niños aprenden y reproducen, la impunidad también se aprende, para los delitos de la integridad sexual también tenemos que plantearnos cuales son las legislaciones y qué es lo que pasa con las sanciones para, aunque eso nos agote, si vamos con la pena de muerte por la castración”, señaló la docente investigadora.

Para afirmar que “la castración no va a resolver las cuestiones de cómo se piensa, las violaciones pueden ser de distinta manera, no se necesita el miembro masculino”.

Debemos centrarnos como hacemos pensar un esquema de valores que ponga al sujeto en el lugar que corresponda, y no en estos un sistema de valores donde el sexo no es una mercancía, la sociedad sigue siendo patriarcal pero también hay un espíritu de capitalismo, una sociedad individualista, debemos volver a centrarnos para que

Y siguió con su punto de vista, al respecto consideró que “hemos perdido el sentido humano, no estamos diciendo que se agotó la solidaridad, la sociabilidad, tenemos que pensar cuál es el sentido de sociedad y que significa una sociedad más sana donde cada uno de nosotros pueda ponerse en el lugar el otro y empezar a proteger”.

“Hay que acompañar a las familias en los procesos de resocialización”

Gisela Spasiuk fue enfática: “Hay que acompañar a las familias en los procesos de resocialización para poder volver a reubicar el papel de los adultos acompañando a los menores, la posibilidad de los límites, y va perdiendo también el ejercicio de que aun trasgrediendo si hay consecuencias por esas transgresiones nos hacemos cargo de esas consecuencias, que es lo que hoy no está pasando, todos los días los medios nos bombardean, pasan violaciones y hablamos como si le pasara a otro”.

“Uno de los puntos para pensar en cómo enfrentar, cómo hacer para instalar instancias para reaprender otros modos de vincularnos más sanos, no violento, con valores, que tengan limites y en eso las familias y las instituciones educativas todos tenemos que contribuir y ese es el gran desafío de pensar y revisar entre todos, porque nadie está exento que nos pase, porque esto no es que les pasa a otros, también nos puede pasar a nosotros”, fijalizó

Gisela Spasiuk, decana de la facultad de Humanidades de la UNaM. (Audio Misiones on Line)

Isabel Yaconis, representante de Madres del Dolor.

