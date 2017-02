Tras los Pasos: todos los textos escolares que necesitas para arrancar el ciclo lectivo

La librería Tras los Pasos es una de las más conocidas e importantes de la provincia debido a la variedad y cantidad de libros en todos sus géneros, además de manuales, libros de religión, inglés, portugués, textos escolares y de apoyo escolar.

Ofrecen materiales educativos en sus cuatro niveles y todas las modalidades a precios accesibles. Cuenta con tres sedes, una sede central ubicada en calle La Rioja 1946 de Posadas, una sucursal en el Posadas Plaza Shoppping- planta baja – local 22, ubicada en calle Bolívar 1912 y en Oberá, en calle 9 de Julio 725, casi avenida Libertad.

Según Matías Scarabotti los precios de libros escolares no tuvieron un aumento significativo este año. Actualmente los valores rondan los 300 y 400 pesos dependiendo del tamaño y contenido: “A ese precio hay que dividirlo por nueve meses, que es el tiempo en que el chico va a estar usando el libro en el colegio. O sea, no es un gasto para un mes, no es un gasto que se va a terminar al mes y medio o a los dos meses, sirve para todo el año, hay que dividirlo por nueve meses y no asustarse tanto porque eso es lo que uno está gastando en realidad para libros que se usan todo el año.”, sostuvo Scarabotti.

En cuanto a la financiación, cuentan con precios definidos por las editoriales, los ​cuales se mantienen prácticamente estables respecto al año anterior: “Hay una ley nacional que indica que cada editor define un precio y la librería no puede tocar ese precio. Nunca vendimos a un precio distinto de lo que indica la ley y al precio en que podes pagar ese libro en cualquier librería del país”.

Para los pagos se puede acceder a planes de financiación de hasta doce cuotas, seis y tres, sumado al interés que fija la tarjeta de crédito.

La librería trabajará en horario corrido, de 8 a 21, durante todo el mes de marzo.

Posadas: La Rioja 1946 (entre Colón y San Lorenzo). pedidos@tlpasos.com.ar.

Cel. (0376) 4438519.

Plaza Shopping- Bolivar 1912- PB, local 22

info@tlpasos.com.ar

(03764) 4435953

En Oberá: 9 de Julio 725 (casi Av. Libertad).

obera@tlpasos.com.ar

cel. (03755) 427025.