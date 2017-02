Susto en Posadas: se robaron un taxi con una nena de ocho años adentro

El hecho, tan insólito como preocupante, sucedió en Posadas el sábado a la medianoche. Un ladrón robó un taxi aprovechando el descuido del conductor. Pero no se percató de que adentro estaba la hija del chofer, una nena de ocho años. El malviviente hizo unas cuantas cuadras y bajó a la pequeña, que pidió ayuda y volvió a casa, sana y salva.

El episodio es investigado por la comisaría 13ra. El maleante fue ubicado por el padre de la niña, pero logró a escapar. Antes de escabullirse, el desesperado taxista lo golpeó en la cabeza con un casco.

Todo comenzó cerca de la medianoche del sábado, cuando el trabajador del volante, de 37 años, detuvo su Chevrolet Astra frente a un kiosco ubicado sobre la calle 143, a una cuadra de la avenida Chacabuco. Bajó a comprar y dejó en el coche a su hija de ocho. En eso, apareció un ladrón, morocho y robusto, quien tomó el volante y salió a toda velocidad.

En pleno viaje, el criminal se dio cuenta de la presencia de la niña, por lo que la bajó, sin lastimarla al cabo de un rato. No está claro dónde descendió la chiquita. Sí que apenas lo hizo empezó a pedir ayuda a los transeúntes.

El taxista, al notar lo que había sucedido, se desesperó. Solicitó ayuda a un motociclista que pasaba por el lugar y empezó a buscar el coche. Fuentes cercanas al caso contaron que lo primero que hizo fue seguir las manchas de aceite que había dejado el auto, que tiene una fuga de líquido. Ese detalle lo puso en el camino correcto.

Después de unos buenos minutos encontró el taxi y a su nuevo conductor. Sin pensarlo dos veces, el damnificado tomó el casco de la persona que lo había ayudado en la búsqueda y arremetió con todo en contra del ladrón. Le asestó unos golpes en la cabeza antes de que el malviviente lograra escapar.

El angustiado padre revisó el auto y no había rastros de la nena. Entonces siguió buscando, hasta que le avisaron que la nena había aparecido en la casa familiar, ubicada sobre la calle 76. Después la propia niña contó que personas solidarias a las que ella había pedido auxilio la trasladaron hasta su residencia.

El taxista hizo la denuncia en la comisaría 13ra. Asustado, volvió a casa y notó que su hija estaba sana y salva. Al ladrón aún no buscan. Al taxi no le habían robado nada.