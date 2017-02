La visita de Urriza no calmó los ánimos de tareferos y productores

Ayer hubo cortes de la ruta 14 en Oberá y San Vicente, mientras que los productores de Andresito anunciaron que se sumarán en los próximos días. Esto fue a apenas días de la presencia en Misiones del subsecretario de Agricultura de la Nación, Luis María Urriza. Pidieron cumplimiento de los precios oficiales y aumento de salarios. Para marzo planean un “yerbatazo” en Buenos Aires, donde manifestarán su disconformidad con la falta de respuestas por parte de la Nación.

Productores de yerba y tabaco retomaron ayer las protestas que habían iniciado la semana pasada. Repitiendo el método que aplicaron hasta el viernes último, cortaron la ruta 14 en Oberá y en San Vicente, disconformes con los precios que están recibiendo por sus productos y fueron acompañados por tareferos quienes exigen que se cumplan los jornales estipulados por ley y se acuerden aumentos cuanto antes. San Vicente, Campo Grande y Oberá fueron los epicentros de la protesta, que también se hizo sentir en Andresito y San Pedro. La principal disconformidad de los yerbateros es con el Gobierno nacional al que acusan de no cumplir con sus promesas de campaña relacionadas a reactivar las economías regionales.

En Oberá, el corte fue impulsado principalmente por tareferos Trabajadores rurales, además de mejoras en los jornales, exigen la entrega de bonos de emergencia y subsidios interzafra, entre otros puntos. Interrumpieron el tránsito sobre la ruta 14 a la altura del kilómetro 13 mientras mantenían asambleas en otros puntos de la provincia.

Los tareferos elaboraron un petitorio de seis puntos que incluye:

– Bono especial de Emergencia de 4.000 pesos más kits escolares, en base a los listados presentados por las asociaciones y sindicatos.

– Recomposición de la Paritaria de 30% cuando se discuta en mesa salarial y que se garantice la participación de los representantes de los tareferos: S.U.O.R., Asociación de Tareferos de Zona Centro, entre otros.

– Cobro de salarios en pesos y bancarización. No en vales ni en pseudomonedas (como se hace en la actualidad)

– Subsidio Interzafra para el próximo año al monto de un salario mínimo vital y móvil comenzando el pago al mes siguiente de terminada la cosecha, en base a los listados presentados por las asociaciones y sindicatos de los trabajadores tareferos.

– Modificación de la Ley del INYM e implementación del fondo especial yerbatero.

Hugo Silva, referente de la Asociación de Tareferos Justos de Oberá, comentó: “Tienen que salir los seis puntos del petitorio para mejorar y cambiar la situación del tarefero. Que salga en bono de emergencia es importante porque estamos en emergencia. Es una lástima estemos pasando esto, en las rutas sufriendo sed y hambre con nuestras familias”.

De su lado, Roque Pereira, de la Asociacion de Tareferos de Zona Centro, valoró “el apoyo de las organizaciones sociales que quieran ayudar. Tenemos que hacer ver que la política de Macri no está favoreciendo al trabajador, al Tarefero. Que los organismos del Estado no están funcionando para hacer los controles”.

En San Vicente, en tanto, también hubo protestas y bloqueo de automóviles, sobre la ruta nacional 14 a la altura del kilómetro 969, con la misma modalidad y con la particularidad de que se sumaron los productores tabacaleros.

Los yerbateros exigen que se cumplan los precios oficiales de la hoja verde –afirman que se está pagando dos pesos por debajo- y se actualice el precio oficial, fijado en 5,10 pesos por kilo. Para los tealeros, el motivo de la protesta también es el incumplimiento de los precios de la materia prima, mientras que los tabacaleros exigen un incremento del orden del 30 por ciento en el marco de la concertación que está en desarrollo y que mañana viernes tendrá una nueva reunión.

Además proponen llevar la protesta a Buenos Aires, donde tienen previsto realizar un “Yerbatazo”. En Andresito decidieron suspender la cosecha hasta tanto se garantice el pago del precio de 5,10 pesos por kilo.

El dirigente de Andresito, Julio Petterson, afirmó que “si tenemos que cortar la ruta, si tenemos cortar el aeropuerto internacional de Iguazú, si tenemos que cortar ingreso a Cataratas, lo vamos a hacer. Vamos a cortar la ruta provincial 19 y nacional 111. Pedimos la colaboración de los productores de la ruta 12 para que se sumen a la protesta y así defender la actividad yerbatera”.

