La Cuenca del Plata invitó a visitar la muestra “Paisajes intervenidos”

La Universidad de la Cuenca del Plata invitó a visitar la exposición Paisajes Intervenidos de la artista Lucía Kottvitz, en su sede de calle Barrufaldi 2364, a una cuadra de avenida Francisco de Haro, Posadas.

La exposición está integrada por obras realizadas en óleo donde la temática central es el paisaje de la provincia de Misiones con sugerentes intervenciones de color y forma. “Paisajes Intervenidos” quiere transmitir una visión optimista de la relación hombre-naturaleza: que la modifica, pero también rescata belleza y se compromete a cuidarla.

La muestra está disponible y abierta al público en el Hall de Ingreso de la Universidad todo el mes de febrero y marzo de lunes a viernes de 8 a 21 hs..

Comentario de sobre la Serie “Paisajes Intervenidos”, por Lucy Kottvitz



En estas obras intento plasmar mi visión particular sobre la intrínseca relación del ser humano con la naturaleza. ¿Porque el título “Paisajes Intervenidos”? Porque en forma tácita estoy retratando también al hombre que trabaja, a la mujer luchadora, a toda la sociedad que interactúa en y con la magna Naturaleza, extrayendo sus recursos, introduciendo especies foráneas, modificando lo autóctono, creando espacios nuevos, embelleciéndola. Tal intervención humana ya no es aleatoria como en tiempos ancestrales. No, todo lo contrario. Es una actividad planificada, controlada, que responde a fines diversos. Para simbolizarésta convicción sobre la sociedad actual, la naturaleza y el progresoutilizo líneas verticales y horizontales que resultan un antojo de primeros planos como una plantilla… sobre la profundidad del paisaje.

Me gusta la profundidad de un camino terrado… tal vez un sendero sinuoso, o simplemente un trillo en la maleza, como excelente recurso para introducirse en la obra, también el discurrir del agua en un agreste arroyo. El sol. La vida que bulle en cada ser que participa.

No son paisajes de naturaleza virgen, retazos inexplorados…No es ésa la intención. “Paisajes Intervenidos” hablan de planificación, esfuerzo por mantener recursos, dividir parcelas, compartimentar áreas del cultivo, organizar el trabajo. Disfrutar. Amar.

Quién es Lucía Kottvitz?

Artista Visual. Licenciada en Arte Escénico. USAL. Profesora Superior de Dibujo y Pintura. ISPARM. Posadas.

Actividad Artística: Muestras individuales y colectivas. Sus obras integran colecciones privadas en Chile, Argentina y España. Investiga actualmente la cultura Mbya-guaraní. Recientes:

Participa en “Karaí-octubre” (2015-16) Muestra colectiva en Art.

Muestra Individual “Pueblos Originarios” Museo Juan Yaparí (2015-enero 2016)

Muestra de Arte Contemporáneo “ab·origine” Identidades Mixturadas.(2013)

“Pequeños Gigantes” muestra colectiva (2013) Museo Yaparí, Posadas.

Exposición “Aniversario Instituto Línea Cuchilla” (2012). Puerto Rico, Misiones.

Participa en “Arte Mbya-imagen expandida”, Museo Juan Yaparí (2011).

Realiza Muestras individuales y colectivas (2009-2010): Sala de Artes LedantesWarenycia y Sala de la Alianza Francesa. Posadas.

GalleryNight “Identidad Misionera” en Capital Federal (La Casa de Misiones).

Participa en el Salón de Artes Visuales “Misiones en el Bicentenario”. Muestra “Misiones y Arte” en el Museo Juan Yaparí.

Actividad Disciplinar Técnica y Docente:

Especialista Curricular en Artística del Ministerio de Cultura y Educación de Misiones (2011-2014)

Coordinadora de la carrera de Artes Visuales y Tecnicatura Superior (1997-2004) ISPARM.

Profesora en el nivel Primario, Secundario y Terciario de diversas cátedras en ISPARM.

Tomó seminarios del Doctorado de Bellas Artes de la Universidad de Granada (España) y en Sao Paulo: Univ. De Ibirapuera (Brasil).

Asistió a “Conservación y Documentación de Instalaciones de Arte Contemporáneo” (2012) organizado por EA, “El Color en las Artes Plásticas” y “Grafiti: El color de un arte urbano” (2008) del Grupo Argentino del Color.

Asistió a “Jornadas de Asistencia Técnica Presenciales” CFI, Taller de Dibujo, Prof. Carlos Carmona (2015)

Jurado del Salón Provincial “Pequeño Formato “Museo Yaparí (2015). Jurado del Premio “Arandú” edición 1999 y 2003.

Jurado de Premio Evita 2010. Correo: lucykottvitz@hotmail.com