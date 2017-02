Karting: Bustos y Liesenfeld festejaron en Alem

El clásico trazado de Alem fue el marco elegido para esta competencia de larga duración donde los jóvenes pilotos, Facundo Bustos y Ricardo Liesenfeld, cantaron victoria en la pretemporada del karting misionero.

Se realizaron dos finales de 30 minutos cada una con su respectivo cambio de piloto. Además, la segunda carrera fue con la grilla invertida de la primera.

En la clasificación, se posicionaron en el tercer puesto. Mientras que la poleposition se adjudicaron Piscarchi-Gonzalez registrando 36s866, segundo se ubicaron Bundziak-Ayala marcando 36s955.

Con 30m11s240, Ricardo Liesenfeld y Facundo Bustos, lograron la primera colocación en la final inicial. La estrategia del equipo rindió sus frutos a la hora de hacer el cambio de pilotos. Luego arribaron: Guillermo Piscarchi y Jose Luis Gonzalez; Agustina Tajada y Juan Manuel Tajada.

En la segunda parte, Bustos-Liesenfeld, pudieron llegar en segundo puesto. Mientras que el mano a mano entre Rudi Bundziak y Cesar Villar fue por demás entretenido y finalmente Martin Correa y César Villar salieron victoriosos y la tercera colocación fue para Bundziak-Ayala.

Con 95 giros computados y por sumatoria de tiempo, Bustos-Liesenfeld, festejaron en lo más alto del podio el triunfo en la tercera edición de la endurance. Gran trabajo para Bautista Bustos (hermano de Facu) y Ezequiel Mieres, quienes realizaban su primera experiencia sobre estos impulsores de 150cc. Cerrando el podio, Bundziak-Ayala.

“Fue una carrera muy entretenida muy contento por haber podido compartir, el año pasado quedamos cuartos muy cerca del podio este año se nos dio la victoria. fue pelado, la carrera fue dura tratamos de cuidar el karting y de ir para adelante. nos preparamos más que el año pasado. a los que me acompañan siempre, al equipo que siempre me da lo mejor y a los que me apoyan en esto” expresó Bustos.

Finales Endurance

POS. N° BINOMIO TOTAL

1.- 1 R.Liesenfeld – F.Bustos 1h00m45s600

2.- 23 B. Bustos – E. Mieres 1h01m11s419

3.- 19 R. Bundziak – F. Ayala 59m40s833

4.- 22 M. Correa – C. Villar 43m36s387

5.- 24 G. Piscarchi – J.L. Gonzalez 30m20s250

6.- 21 M.A. Tajada – J.M Tajada 30m15s769

7.- 7 N. Bonda – D. Bonda 30m22s207

8.- 334 J.S. Vogel – S. Vogel 5m05s025

Enduro del Verano Villa Gesell: Victorias de Luengo (ROU), Kriger y Guerra

Ante 150.000 espectadores alrededor del circuito Gesell Le Touquet y con más de 1.250 pilotos inscriptos de 9 nacionalidades se llevó a cabo la edición 23 de la carrera más grande del mundo de Cuatriciclos y las carreras de Motos Amateur y Promocional y Open.

Enduro del Verano – Motos – Categoria Pro

Kriger logra su primer campeonato del EDV PRO

Corchito Nahuel Kriger voló en el EDV y se quedó con la victoria general. El piloto de Cipoletti tuvo una velocidad final asombrosa para superar a Felipe Ellis y Adrien Van Beveren y quedarse con la ovación del domingo.

El piloto de KTM Lelli Competición ganó por primera vez el Enduro del Verano en la Categoría Motos Pro y le dio a la marca austriaca su primera estrella en el EDV.

Ellis había sido puntero gran parte de la carrera. El dos veces ganador del EDV corrió esta año con Honda MEC. Adrien, quien se había impuesto en el SX del viernes y también dos veces ganador del domingo, completó el podio con el 3er puesto.

Enduro del Verano – Motos – Cat. Promo/Amateur

Grito oriental en Gesell

Joaquín Luongo de Uruguay se impuso en la final de las Motos Promocionales y Amateur, en la carrera apertura de la 24ta Edición del Enduro del Verano que se corrió este domingo 19 de febrero en Villa Gesell, Buenos Aires.

El piloto oriental tuvo una caída en la primera vuelta, pudo recuperarse y puso la Kawasaki en modo recuperación hasta darle alcance al argentino Ramiro López, quien finalizó segundo con la Yamaha. Jose Cozzi completó el podio de la general.

Guerra contra todo

José Guerra se quedó con la victoria en los Quads. Tuvo que lucharla contra los problemas mecánicos y una carrera con muchos resagados. El marplatense terminó descompensado por el esfuerzo. Después de seis años consecutivos con dominio de Javier Altieri, un nuevo nombre se inscribe entre los ganadores de los Cuatriciclos.

Sebastián Molina y Jeffrey Rastrelli terminaron 2° y 3° respectivamente.

Es para destacar el excelente trabajo del Gobierno de la provincia de Buenos Aires a cargo de María Eugenia Vidal, Turismo con Ignacio Crotto; Deportes, Ramiro Giménez, y del intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera y de Turismo Villa Gesell con su Director Marcelo Iglesias y el Secretario Emiliano Felice.

Ya las mentes están puestas en la Edición 25 del EDV2018, tanto para el multitudinario público, como pilotos y la organización del Enduro del Verano en Villa Gesell.