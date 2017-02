Crimen del peluquero Maciel: la “confesión” del sospechoso no es válida y siguen buscándolo en Buenos Aires

El abogado que se presentó en Eldorado no está matriculado en Misiones y no lo autorizaron a entregar nada en el juzgado que tiene el caso. Por ende no hay ninguna confesión ni pedido de excarcelación para Nahuel Duarte (17).

Revuelo mediático causó hace algunas semanas una supuesta confesión de Nahuel Duarte (17), buscado por el asesinato a puñaladas del peluquero “Roly” Maciel (62), ocurrido en Eldorado a mediados de enero. Ahora se supo que el abogado de Buenos Aires que quiso acercar el testimonio escrito del muchacho no está matriculado en Misiones y no lo autorizaron a realizar ningún planteo vinculado con la causa.

Para la Justicia de la provincia, el relato del chico, en el que dice que atacó a la víctima pero en defensa propia y el pedido de excarcelación que anunció el letrado, no tienen validez alguna.

Lo único que está firme es el pedido de arresto contra Duarte, a quien buscan en Buenos Aires.

“Roly” Maciel (62) había viajado a la ciudad de Eldorado- Misiones a visitar a su familia y desapareció el lunes 16 de enero, último día en que su familia tuvo contacto con él. Y una semana después, en la noche del lunes 23, la búsqueda arrojó el peor de los resultados, ya que el peluquero de Hurlingham fue hallado asesinado y envuelto en un colchón, en un malezal del kilómetro 9 de Eldorado. Al ser encontrado, el cuerpo sin vida se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Desde entonces el principal sospechoso es Nahuel. Efectivos de la Dirección de Homicidios y de la Unidad Regional III de Eldorado allanaron la vivienda del joven, donde se toparon con el control de la alarma del auto y documentos de Maciel, además de manchas de sangre. Esas son las principales evidencias.

“Lo que se difundió es información errónea, porque si bien el abogado de Buenos Aires vino a presentar la supuesta carta, el mismo fue rechazado porque el profesional no está matriculado en la provincia de Misiones”, explicaron fuentes judiciales.

Y aclararon que “así es que no existió ninguna presentación de nada ante la Justicia, la Justicia no cuenta con ese material”.