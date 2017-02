Tragedia en Mendoza: Dieron a conocer la lista de nombres de los 19 fallecidos

El Poder Judicial de Mendoza publicó la lista con los 19 fallecidos por el fatal accidente del micro de Turbus. La mayoría pudo ser reconocida por lo familiares y a otros se los identificó por las huellas dactilares.

Entre la tarde y la noche, el testimonio de los allegados había sido desgarrados. “Quiero reconocer a mi mujer, no me quiero quedar esperando toda la tarde en la calle. Ella viajó a comprar los útiles para que empiecen la escuela los chicos, porque acá no se puede comprar nada”, le dijo al portal Los Andes uno de los familiares de las víctimas.

Un hombre de Maipú contó que su hermano viajó a Chile “porque había obtenido un trabajo” y explicó que sería su mujer la que debería cuidar a su nena de un año.

Pasadas las 14.30 del sábado llegaron tres camionetas de Policía Científica al Cuerpo Médico Forense con los 19 cuerpos. Sin embargo, decenas de familiares tuvieron que esperar más de tres horas para ingresar.