Productores exigieron a Agroindustria cupificar la cosecha de yerba

El subsecretario de Agricultura de la Nación, Luis Urriza, se reunió con el directorio del Inym y representantes de asociaciones del sector primario con el propósito de buscar respuestas a los reclamos de trabajadores rurales, productores y pequeños industriales del sector. Se comprometió a conformar una comisión de seguimiento y a colaborar en todas las decisiones que adopte el instituto yerbatero. Colonos pidieron la urgente instrumentación de medidas para regular la oferta de materia prima y volvieron a denunciar incumplimientos en los precios del producto.

Dirigentes que participaron de la reunión destacaron que el funcionario nacional mostró buena predisposición a buscar respuestas a los planteos del sector, pero también advirtieron que pese a que esos reclamos llevan ya muchos meses, todavía no hay repuestas concretas. El principal problema, según los dirigentes del sector primario, es el constante incumplimiento en los precios oficiales de la materia, valores que según los productores de por sí son bajos.

En la reunión, plantearon que algunos secaderos están pagando 2 pesos por kilo de hoja verde puesta en secadero, aunque lo más común es que paguen entre 3 y 3,50 pesos, todos valores muy inferiores al precio oficial vigente de 5,10 pesos por kilo.

Los productores consideran que una de las principales razones para que no se cumplan los precios tiene que ver con una sobreoferta de materia prima y consideraron urgente la adopción de medidas tendientes a regular el mercado, como la cupificación de cosecha.

“La cupificación es algo urgente, si no regulamos oferta y demanda va a ser de balde fijar nuevos precios porque no se van a cumplir”, argumentó Cristian Klingbeil, dirigente de la Apam y director suplente por la producción en el Inym.

Los productores notaron un cambio de actitud en Urriza, quien ya los había recibido el año pasado en Buenos Aires. “Aquella vez que fuimos, no quería saber nada con cupificar la cosecha o limitar plantaciones, hoy se mostró más abierto a esas posibilidades y dijo que la Nación acompañará lo que decida el Inym”, indicó.

En consecuencia, la decisión de cupificar o no la cosecha quedará en manos del instituto yerbatero, que deberá expedirse al respecto luego de analizar el tema en un plenario del directorio.

El funcionario nacional se comprometió además a ajustar la fiscalización a la molinería utilizando los mecanismos disponibles a través de la AFIP.

