Lucas Sugo: “Siempre es un placer volver a Posadas

El reconocido artista de la movida tropical se presentará esta noche en el complejo “La Mansa” de Miguel Lanús.

El artista uruguayo, autor de “5 minutos y nada más” entre otras canciones visitará en una misma velada los municipios de Posadas y Oberá.

“Es la segunda vez que estamos en Posadas, y nos llevamos un recuerdo increíble la vez anterior que estuvimos por acá, siempre es un placer volver a Posadas y a Misiones “, dijo Lucas Sugo.

Al ser consultado por el acompañamiento del público, el músico explicó “me siento muy contento por la posibilidad de esta gira, y eso me hace ser muy agradecido. Siempre quise, hacer una gira así, siempre fue mi sueño. Yo vengo de un pueblo, no soy de capital, pero eso sin embargo eso no me limitó para ir tras mis sueños”.

“Lo único fijo en mis shows son las canciones de apertura y cierre, y después todo se va ando en relación a la integración con la gente, y esa es la mística de mis espectáculos ” aseguró el artista.

PC