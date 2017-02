Historias ejemplares: Con 75 años Juan comenzó la Universidad y su objetivo es ser profesor de matemáticas

Juan López, oriundo de San Ignacio y radicado en Posadas desde el año 2000, luego de trabajar durante treinta años en La Plata, cuenta su historia de vida y la elección de continuar estudiando década tras década. “Ahora quiero hacer la carrera y recibirme, no para ejercer como docente, sino para concluir mis estudios y darme esa satisfacción personal”, comenta López con los ojos brillosos colmados de entusiasmo por esta nueva etapa.

En los últimos días se convirtió en una historia “viral” en la provincia ya que, a sus 75 años, se encuentra cursando el ingreso a la carrera del Profesorado en Matemática dictada en la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones. Luego de varias entrevistas que dio a los medios locales hoy se muestra orgulloso de poder dar un ejemplo de voluntad e iniciativa a los jóvenes que se encuentran estudiando, y a los adultos que aún conservan proyectos pendientes por concluir en el campo de la educación formal.

Durante una entrevista con Misiones On Line, López dio a conocer parte de su vida. Nació en San Ignacio, se crió y comenzó la primaria en Corpus. Trabajó como telegrafista desde los 13 años y en el año 1970 se mudó a La Plata, donde comenzó a cursar la carrera de Ingeniería, pero debido al contexto político de la época no pudo concluir. Allí trabajó durante treinta años en el Correo Argentino. En el año 2000 volvió a Misiones y se radicó en el barrio Itaembé Miní de Posadas. Mientras trabajaba en el correo aprendió electricidad y hasta el día de hoy se desempeña como electricista de oficio, parte de lo que lo llevó a estudiar matemática.

Una mirada desde afuera:

Matias Gross padrino y tutor de Juan López en el Profesorado en Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales, dio a conocer su opinión respecto a la participación de Juan en la carrera:

“En principio fue una alegría enorme que Juan a los 75 años haya elegido estudiar Matemática, es un orgullo y una cachetada para nosotros los alumnos, que a veces no tenemos ganas de nada. Me alegra mucho su entusiasmo, sus ganas de estudiar y la vitalidad que tiene”. Además añadió: “El lunes fue la primera clase a la que el asistió y ya pidió para pasar al pizarrón e hizo los ejercicios. Es decir, no se siente inhibido, no tiene los conocimientos olvidados porque es muy ágil, muy vital y despierto en cuanto a las matemáticas”.