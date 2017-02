El INYM y Agroindustria de Nación trabajarán juntos para resolver dificultades del sector

La próxima semana comienza a trabajar una comisión integrada por representantes del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y del Ministerio de Agroindustria de la Nación para analizar y buscar soluciones a dificultades que enfrenta el sector, anunció hoy el Subsecretario de Agricultura nacional, el ingeniero Luis Urriza, tras reunirse con el Directorio de la institución yerbatera en su sede, en Posadas.

Luis Urriza, Subsecretario de Agricultura de la Nación.

“La reunión fue muy buena porque los problemas son muchos… entonces, no es que resolvemos los problemas, pero la reunión fue buena. Para el Estado Nacional y para el Estado Provincial es muy importante que el INYM funcione, tome decisiones y sea representativo, hablamos de la coyuntura más difícil y también abordamos problemas estructurales que se vienen repitiendo todos los años y que queremos resolver”, dijo Urriza al termino de la reunión de más de dos horas que contó con la presencia del presidente del INYM, el ingeniero Alberto Re, representante de los Gobiernos de las provincias productoras (Misiones y Corrientes) y todos los eslabones de la actividad de la yerba mate (trabajadores rurales, productores, secaderos, cooperativas e industrias).

Sobre el cumplimiento del precio de la materia prima, el funcionario nacional expresó que “el desafío es hacerlos cumplir y en los plazos establecidos”, y señaló en ese sentido que “vamos a seguir reforzando los controles sobre los que pagan esos precios para que el productor no tenga que, forzado por una situación difícil, tener que aceptar esas situaciones que no pueden existir”. Indicó que “para el más corto plazo se analizará redireccionar los mecanismos de financiamientos ya existentes, de manera tal que lleguen a los pequeños y medianos productores”.

Urriza enfatizó que “se han resuelto muchas cosas (en los últimos meses); el INYM ha trabajado muy bien el año pasado, (pero) es difícil porque la situación sigue siendo complicada y entendemos la situación de los productores y de los tareferos también”.

“Es una situación complicada (la del sector), pero se están tomando medidas que van mejorando la situación”, destacó, al tiempo que citó como ejemplo que “en el área de Fiscalización venimos trabajando: el INYM ha hecho más de 170 inspecciones el semestre pasado y en la mayoría no han encontrado diferencia de precios, y no porque no existan sino porque la realidad del mercado no se expresa en los papeles, por eso tenemos que seguir trabajando y vamos a trabajar con la Afip, vamos a seguir haciendo controles y a empezar a trabajar la otra semana, el INYM y Agroindustria, en una comisión con ese objetivo”.