Docente pedófilo: a 8 meses ninguna de las víctimas que aparecen en las fotos fue identificada ni hubo denuncia alguna

El docente obereño Sergio González (43) está preso desde junio del año pasado acusado de haber utilizado las redes sociales de internet para captar chicos y adolescentes para prácticas sexuales. Está como imputado en dos causas. Una está a punto de ser enviada a la Fiscalía para el requerimiento de elevación a juicio. La otra, que tuvo un alto impacto mediático, tiene otro panorama: no hay denunciantes a ocho meses de que explotara el caso y nunca pudieron ser identificadas las supuestas víctimas.

El imputado fue beneficiado con el arresto domiciliario, ya que padece un problema de salud que requiere un constante tratamiento. Por razones de seguridad, no se difundió dónde fijó domicilio. Sí que no puede salir de la residencia salvo recomendación médica. También se le hará un control constante para que cumplimente el arresto con los requisitos establecidos.

González tiene prisión preventiva dictada por el juez de Instrucción Seis, Ricardo Balor. Afronta dos causas. En la primera, fue denunciado por la madre de un estudiante posadeño del que el hombre no llegó a abusar. La segunda se inició luego de que expertos en informática del Poder Judicial y de la Policía Federal hallaran abundantes fotos y chats que indicarían que el hombre cometió el delito “grooming” en concurso con corrupción de menores, previstos en los artículos 131 y 125 último párrafo del Código Penal Argentino.

En cuando al primer caso, el juez Balor aguarda unas pericias informáticas que están realizando los expertos de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas del Poder Judicial. Una vez que eso se sume al expediente, se le correrá vista a la Fiscalía y a la querella para la eventual elevación a juicio.

La otra causa no tiene denunciantes y las presuntas víctimas jamás fueron identificadas. Pese a la difusión que tuvo el caso, nadie se acercó a la Justicia a formalizar acusación alguna. No se sabe quién son esos jóvenes que tuvieron en contacto con González ni dónde se tomaron esas fotos. Por eso, no pudo avanzar más allá de lo que se hizo hasta el momento: trabajo pericial, sobre todo informático.