Bauza bajó a Icardi y podría llamar a un jugador que le quiere robar Italia

En lo que respecta a los futbolistas del Manchester United, el técnico fue claro. “Estuvimos hablando de futbol. Mourinho le tiene un gran concepto a Marcos Rojo. Creo que lo seguirá colocando de marcador central. El está tranquilo, trabajando. Mientras juegue, no me preocupa”. Sin embargo, el panorama de Sergio Romero no es el mismo: “Esperemos que tenga más oportunidades. Pero las veces que le tocó jugar lo hizo bien”.