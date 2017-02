Vivo: Mauricio Macri en conferencia de prensa

“No tenemos previsto ningún cambio de Gabinete por ahora. Estoy muy orgulloso del equipo que tengo”, dijo el Presidente en el marco de una conferencia de prensa que se desarrolla en Casa Rosada y donde afirmó – respecto al tema del Correo – que “No se condonó, no se pagó, no se cobró. No hay ningún hecho consumado. Vamos a volver a fojas cero”.

“Se dijeron muchas cosas en los últimos días sobre el tema correos. Muchas que no son verdad, con mala intención”, añadió y dijo que se dio marcha atrás con la resolución que afectaba a los jubilados.