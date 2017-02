Peligra la reanudación del campeonato: Otro capítulo de incertidumbre en AFA

La tensa calma que se vivió en la AFA los últimos días llegó a su fin. Cuando parecía que había acuerdo para reanudar el campeonato doméstico (3 de marzo), un integrante de la Junta Interventora sembró dudas con supuestos pedidos de FIFA que no se adaptarían a la reformulación del nuevo Estatuto.

El lunes en el hotel Emperador los dirigentes de los clubes habían llegado al acuerdo de conformar una Asamblea integrada por 22 representantes de Primera y 21 correspondientes al Ascenso y el Interior, junto con el llamado a elecciones para el 16 de marzo. Sin embargo, el doctor Javier Medín alegó que desde la FIFA no aceptaron el convenio y anunció las sugerencias que proponen desde Zúrich, correspondientes a la disminución de asambleístas de las categorías menores (pretenden que sean 19 en lugar de 21) y al cambio de fecha de los comicios: la idea de la casa madre del fútbol sería que se establecieran en abril para contar con el tiempo ideal dedicado al análisis de las pruebas de integridad de los candidatos.

La disconformidad de los dirigentes recayó en la voz de Daniel Ferreiro, vicepresidente de Nueva Chicago y máximo exponente del ascenso. El directivo del Torito se expresó en las redes sociales y confirmó que no van a aceptar ningún tipo de cambio.

“Responsabilizamos al Dr Javier Medín por el No inicio de los torneos de fútbol en Argentina. Medin boicotea acuerdos de dirigentes”, comenzó escribiendo en su cuenta de Twitter, y continuó: “Lo sabemos nervioso por el tema derechos audiovisuales y pareciera que quiere que el torneo no empiece, quién sabe por qué y con qué fin”.

A medida que pasó el tiempo, el calor de los mensajes siguió en aumento: “El Dr. MEDIN será el responsable que miles de trabajadores no cobren su salario. Intenta todo el tiempo boicotear a los clubes pobres”, disparó Ferreiro antes de dejar una advertencia: “Desde el Ascenso Unido le decimos que solo vamos a votar en la Asamblea lo acordado entre dirigentes en la reunión que él participó. De ninguna manera vamos a votar otra cosa que no sea lo acordado”. “No va haber fútbol en Argentina si no se respeta lo acordado. La Asamblea sólo va a votar lo acordado y rechaza todo cambio”, concluyó.

