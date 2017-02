Mauricio Macri: “Si me equivoco doy un paso atrás y me corrijo”

En una conferencia en Casa de Gobierno, el Presidente Mauricio Macri anunció este jueves que se anuló la resolución por la cual se cambiaba el método de cálculo del aumento de los haberes a los jubilados.

En ese sentido, el Presidente admitió “errores” por parte del Poder Ejecutivo y agregó que “lo importante es no persistir”.

“Si me equivoco doy una paso atrás y me corrijo”, expresó, en relación al acuerdo con la empresa Correo Argentino S.A y las modificaciones en el cálculo de las jubilaciones.

El Gobierno había cambiado la fórmula por la cual se determinan los incrementos de las jubilaciones y pensiones dos veces al año reduciendo el porcentaje, lo que generó críticas desde sectores de la oposición.

El cambio implicaba una merma del 0,3 por ciento en las jubilaciones respecto del cálculo que se aplicaba anteriormente.

De esta manera, el próximo aumento que se estimaba en un 12,96 por ciento, iba a ser de 12,65 por ciento.

“La resolución del aumento jubilatorio ya se anuló y va a ser liquidado como siempre”, afirmó el Presidente.

A foja cero con lo del correo

El Presidente remarcó que el ministro de Comunicación, Oscar Aguad, “actuó conforme a la ley”. “Sobre el tema se dijeron muchas cosas que no son verdad”, dijo, en conferencia de prensa.

Anunció que se volverá “a foja cero” en el tema de la deuda del Correo, y reconoció que su administración “no pensó” un mecanismo adecuado como para “resolver controversias judiciales”, al tiempo que respaldó al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, al afirmar que actuó “conforme a la ley”.

“No hay ningún hecho consumado en el tema del Correo, no se pagó no se cobró. Llegamos a esta situación porque no pensamos en un mecanismo para controversias judiciales. El ministro Aguad actuó conforme a la ley”, sostuvo Macri durante una rueda de prensa en Casa Rosada.

De esta forma, el jefe de Estado se refirió al acuerdo que se había establecido entre la empresa Correo Argentino S.A. y el Estado para cancelar la deuda que esa firma del grupo Socma tiene con el erario, y anticipó que la Auditoría General de la Nación “supervisará la propuesta” que se formule a la Justicia.

“La deuda de la empresa Correo Argentino perjudica al Estado, que hace catorce años que no puede cobrar. La Auditoria General de la Nación auditará la propuesta que haga la Justicia, que dé su visto bueno y conforme para que se implemente este acuerdo”, remarcó el mandatario.

Macri aseguró además que le pidió a la Oficina Anticorrupción “fijar estándares elevados para crear un sistema que deje en claro cómo se van a resolver casos similares” a los de la empresa Correo Argentino SA.

“Queremos que la confianza se fortalezca cada día. Hubo errores de nuestra parte y lo importante es no persistir “, sostuvo.

Por último, el presidente anticipó que la semana que viene se reunirá con la diputada nacional Elisa Carrió, y admitió que la líder del ARI “no congenia con mi padre (Franco Macri)”, a quien definió como “un capítulo a parte”.