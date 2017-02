Closs: “El Gobierno Nacional toma medidas que van en contra de la gran mayoría de las personas”

De esta manera opinó el diputado nacional por Misiones, Maurice Closs, sobre el intento del Gobierno Nacional de reformar la resolución de la Anses y modificar el cálculo de la movilidad jubilatoria. Consideró además que en lo que va de la gestión se aplicó “ajustes que hacen que el consumo interno esté muy retraído, tasas como el peaje que son un golpe a la competitividad, pérdida en la competitividad en el sector exportador (más allá de la Pampa Húmeda), una economía que no reacciona y que no recibe inversiones porque no tiene rentabilidad, analizó.

Maurice Closs. Radio Libertad

En diálogo con Radio Libertad, el Diputado Nacional por Misiones, hizo referencia a la Ley de ART aprobada anoche. Al respecto explicó que los que buscaron el cambio son los representantes de los trabajadores. “La ley lo que hace es liberar al trabajador de honorarios y bases de cálculos que son perniciosas para el trabajador en términos de honorarios. Lo que hace es facilitar el reclamo, dar un orden en el esquema de reclamos…Donde terminada una indemnización terminaba llevándose más el abogado que el trabajador”, indicó.

En cuanto a porqué se abstuvo de votar, explicó que fue a medida de protesta porque en ese momento surgió el planteo de la baja de las jubilaciones. “Es una decisión muy complicada porque el Gobierno Nacional toma medidas que van en contra de la gran mayoría de las personas. Siempre son en contra. Siempre la base de cálculo es para joderle al que menos tiene”, expresó sobre la reforma de la resolución de la Anses que modificó el cálculo de la movilidad jubilatoria. “Mezquinarle 40 pesos a un jubilado en la mínima muestra una falta de respeto político”, opinó.

Sobre las decisiones del Gobierno, Closs consideró que hay una subestimación de la política, el periodismo y la gente.

Closs también opinó sobre el tipo de cambio. Al respecto dijo que está “sumamente atrasado” y ello -asegura el Diputado- se debe al endeudamiento, donde la lluvia de dólares que está entrando a la Argentina es del endeudamiento. “No es una cosa genuina, por cuestión de endeudamiento le haces perder competitividad”, aseveró.

El Legislador aseguró además que en la Pampa Húmeda el campo se está poniendo en marcha. “Eso hace que la Toyota Hilux sea las más vendida de la argentina, pero lo que necesitamos es que se mire al sector forestal misionero y no se está mirando esas cosas, no se mira la producción de vino, la producción de manzana, lo que son las típicas economías regionales”, señaló y agregó que “el gobierno no está mirando la visión profunda de la nación, aun cuando hizo cosas como sacar sistemas de retenciones”.

Coparticipación: “Misiones ha quedado atrasada”

El diputado opinó también sobre el pedido de la Provincia de un fondo de reparación histórica de la coparticipación, Al respecto consideró justo el pedido ya que entiende, los datos son objetivos, donde la provincia con más habitantes, recibe menos que otras que tienen más (Corrientes, Chaco) . “Por mala negociación en el pasado y por crecimiento demográfico, Misiones ha quedado atrasada”, aseveró.

Se mostró esperanzado en que se logre ese fondo de reparación histórica. En ese sentido señaló que “me parece que lo que el Gobierno nacional ha dejado marcado es que necesita los votos en el Congreso y en algún momento las cosas necesitan ir saliendo, y es un buen momento para que se le exprese las cosas que necesita la provincia. Además el ministro Rogelio Frigerio reconoce y conoce muy bien la problemática de Misiones ya que fue titular de una consultora que llevó adelante muchos estudios de las problemáticas propias de las provincias argentinas y Misiones en particular “, expresó.

Finalmente, consultado sobre cómo ve las políticas del gobierno nacional dijo: “Ajustes que hacen que el consumo interno esté muy retraído, tasas como el peaje que son un golpe a la competitividad, pérdida en la competitividad en el sector exportador, más allá de la Pampa Húmeda, una economía que no reacciona y que no recibe inversiones porque no tiene rentabilidad”.