Carga de las cuatro toneladas: “El empresario había vendido el camión y no hizo la transferencia”, dijo su abogado

El abogado José Luis Rey, defensor del empresario de Santa Rita Rodrigo Zamberland (38), imputado por la carga de más de cuatro toneladas de marihuana que eran transportados en un camión y que fueron incautadas por la Policía, afirmó que su cliente no tiene nada que ver con el hecho y que el rodado estaba a su nombre porque si bien lo había vendido hace casi dos años, no se había hecho la transferencia.

“Él no tiene absolutamente nada que ver con el hecho delictivo en sí. La única vinculación es una documental del camión donde estaba la droga. Él aparece como titular registral del vehículo, pero él lo vendió hace casi dos años y se ha presentado una multiplicidad de pruebas para acreditar esta circunstancia”, indicó el letrado.

“Él sigue detenido porque debe producirse la prueba presentada. De todos modos ya presentamos el pedido de excarcelación”, aclaró.

“Las irregularidades que tiene el rodado fueron posteriores a la venta. Mi cliente no sabe nada de eso”, respondió Rey cuando se le consultó acerca de las adulteraciones en chasis, patente y número de motor que presenta el Merceces-Benz.

“Él entregó dos camiones y lo que se demoró fue la transferencia. Como él veía el rodado en cuestión en la agencia, no tenía preocupación. Ahora esperamos que aparezca la gente de la agencia y declare para sabe a quién se le vendió ese rodado”, añadió.

Según el abogado, “el empresario dio una versión detallada de cómo se había dado la transacción. No tiene denuncia de venta, pero eso no sirve de nada. La circunstancia de que no le pertenecía es una situación de hecho que puede ser probada por cualquier medio. Todos en el pueblo saben que ese camión ya no estaba bajo su esfera de custodia”.

“No hay otro elemento que lo vincule. Se le secuestraron el celular para pericias. Zamberland no intentó escapar. Lo detuvieron cuando iba a la agencia para averiguar qué había pasado con el camión. Lo de la fuga es fantasía popular”, remató.

El empresario es el único acusado por el caso. Le imputaron el delito de “transporte de estupefacientes”.

, abogado del imputado (Radio Libertad)