Metrópolis cumple 20 años: “La clave para la permanencia es la buena atención, la buena onda y la fidelidad de la gente”

Yimi López, empresario y propietario de la discoteca Metrópolis, hizo un balance de los hechos más destacados de las últimas dos décadas. Desde los inicios con la música tropical, la necesaria aparición del Código de Noctunidad, el incendio que hizo peligrar la continuidad del proyecto y la permanente búsqueda para mejorar la oferta y seguir siendo una de las opciones más elegidas en la noche posadeña.

Este fin de semana “La Casa” está de fiesta. Metrópolis, la discoteca ubicada en Cabred al 1900 cumplió 20 años y lo festeja con la gente. “Metrópolis ya es un clásico. Uno de los pocos boliches de Posadas ha durado tanto tiempo, pero nos es mérito nuestro, sino de la gente, de los amigos y clientes. La gente se viene a divertir, olvidar de su problema y disfrutar con sus amigos”.

Los inicios

La historia data del año 1997 cuando el viejo local donde funcionaba el Cine Avenida había cerrado, dando paso a una iglesia del culto evangélico. Luego de tomar de decisión de emprender el proyecto, tanto Yimi como su hermano anduvieron detrás del propietario por cerca de 6 o 8 meses, “el local era una iglesia y estaba alquilada. Andábamos detrás con mi hermano y cuando estuvo disponible el señor Kringer nos llamó y al cual todavía agradezco mucho. Así iniciamos el proyecto”.

El Código de Nocturnidad y capacitación permanente

La tragedia de Cromagnon ocurrida el 30 de diciembre de 2004 en Buenos Aires marcó un antes y un después lo referido a las leyes y normativas que regulaban la noche y en especial el funcionamiento de las discotecas. Posadas no fue ajena a esa movida y la revisión de la legislación al respecto puso en el tapete varias cuestiones, nos solamente referidas a las medidas de seguridad sino también al rol del Estado y del empresariado a la hora de ofrecer sus servicios.

“Nosotros a lo largo del tiempo nos fuimos adaptando a las circunstancias. El Código de Nocturnidad era algo que realmente hacía falta para controlar y no prohibir porque sí. Yo siempre estuve en contra de las prohibiciones. Acá lo que hay que hacer es prevenir, enseñar y educar a los padres primero y a los pibes después. Eso es fundamental para que el chico esté preparado para salir a la noche. Hoy en día los chicos no están preparados para salir a la noche, no nos equivoquemos. El Gobierno lo que tiene que hacer es educar y prevenir. La prohibición no lleva a nada, cuando más nos prohíben más queremos hacer. Nos fuimos adaptando al Código”.

El empresario contó que de forma permanente se realizan instancias de capacitación a todo el personal para atención al cliente, de primeros auxilios, al personal de seguridad e inclusive a los promotores y relaciones públicas con el objetivo de para mejorar la calidad en la atención. “Si llega a pasar algo, alguna persona se golpea, se desmaya o se pasa de copas, sabemos cómo actuar. Cómo reaccionar. Estamos preparados y cuanto más servicios le podemos brindar a la gente mejor. La idea es que la gente vaya a divertirse, que se sientan seguros, que vayan a llenarse de ilusiones, a escuchar buena música, compartir con amigos y olvidarse un poco de este trajín de toda la semana, la mala onda y los aumentos”.

Asimismo agregó que detrás de la propuesta de cada fin de semana hay un gran número de familias y la también clásica reunión de los martes, donde se revisa lo realizado en el último fin de semana, se analiza lo del próximo y se planea como seguir brindando “siempre lo mejor para los clientes”.

El incendio: entre el peligro de poder continuar y apoyo incondicional de la gente

Pero no todo fue alegría en estos 20 años, el 28 de abril de 2013 un cortocircuito consumió la discoteca. Era un domingo al mediodía y solamente quedaron cuatro paredes.

“No quedó nada. Nos fundimos. Tuvimos que vender propiedades y hacer mucho sacrificio pero también tuvimos la suerte de tener un par de amigos que nos prestaron plata para poder reactivarnos. Me sorprendí y me emocioné del cariño de la gente. Fue un día antes de mi cumpleaños un 28 de abril, y el día 30 de abril nosotros hacemos siempre el Posadazo, marca registrada, con varios grupos de cumbia. No nos olvidamos que la gente empezó a convocar por Facebook para hacernos el aguante esa noche. Creo que la mitad de Posadas estaba sobre la avenida Cabred entre Uruguay y Rademacher en sus autos, escuchando música y haciendo el aguante, cuando el boliche todavía estaba caliente por las llamas del incendio. Eso nos emocionó mucho y nos dio más fuerza para seguir. Ahí nos dimos cuenta de la magnitud que tenía esta discoteca y el cariño de la gente. Dijimos metámosle para adelante, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados y lo hicimos a costa de sacrificio”, recordó emocionado.

Antes la movida tropical, hoy un show variado de buena música, regalos e invitados especiales

López reconoció que si bien en un principio apuntaron al público amante de la movida tropical, con los años fueron mutando para convertirse hoy en un boliche de música variada, con show propio e invitados especiales.

La alternativa ante esa realidad es que hoy se buscó otras opciones para brindar un espectáculo propio y que le guste al público. “Pusimos un coreógrafo propio, un asesor de vestuario y así pudimos montar nuestro propio show. Siempre en la apertura hay un show. A veces puede ser un hombre araña que vuela por el techo, representar trailers de películas y agregamos tarimas para bailas. La noche se convierte en algún espectáculo en sí, más allá de algún invitado especial, actores, DJs amigos pero básicamente siempre hay música, buena onda y buen servicio”, agregó.

El festejo que se viene

Si bien la fecha de aniversario es el 14 de febrero, toda la fiesta por los 20 años se desarrollará este viernes y sábado, con regalos, sorpresas, ambientación y la promesa de “tirar La Casa por la ventana”.

“Todo fue y es posible gracias a la gente. Esperamos a los amigos, colegas y a todos a que vengan a festejar con nosotros. Gracias a Misiones OnLine, por acompañarnos siempre porque 20 años no se cumplen todos los díasGracias a la gente que nos acompaña, porque como siempre digo acá no hay ninguna estrella, ni yo, ni el DJ, ni nadie, acá la estrella es la gente a la que nos debemos”, sentenció.

GS