La sensación térmica podría alcanzar los 43° en el centro de Posadas y 38 a 40° en el resto de Misiones

Según el pronóstico brindado a las 11 de la mañana por la dirección General de Alerta Temprana dependiente del ministerio de Ecología y RNR de la provincia de Misiones, la temperatura llegaría a los 30 en la zona sur, y la sensación térmica superaría los 43 grados.

Zona norte: Cielo nublado inestable con probables precipitaciones a cualquier hora del dia con mejoras temporarias, Probabilidad de lluvia 50% Lluvia estimada 10 mm. Vientos leves a moderados del norte cambiando al este hasta 35 km/h. Humedad 99/65%. Temperaturas min. 22°Max 26°

Zona centro: Cielo Nublado probables precipitaciones a cualquier hora del dia mejorando por la noche. Probabilidad de lluvia 65% Lluvia estimada 12 mm. Vientos leves a moderados del norte hasta 30 km/h. Humedad 99/70%. Temperaturas Min 21°Max 28°

Zona sur: Cielo nublado probables chaparrones y tormentas aisladas a cualquier hora del dia, Probabilidad de lluvia 60% Lluvia estimada 15 mm. Vientos leves a moderados del norte hasta 35 km/h. Humedad 95/60%. Temperaturas Min 23°Max 30°

Recomendaciones: Se recomienda limpiar canaletas y zanjas de desagües; revisar techos, carteles u otros elementos sueltos a fin de evitar voladuras y accidentes. Revisar también el estado de árboles en las inmediaciones, ya que las caídas de ramas pueden derivar en lesiones, abolladuras, cortes de cables, etc.

Ante situación de riesgo, consultar a Defensa Civil, línea 103 ó al 911 Emergencias.

Se esperan elevadas temperaturas con mínimas entre 23 y 26° y máximas por sobre los 35° en gran parte de la provincia, en cuanto a la sensación térmica podría alcanzar los 43° en el centro de Posadas y los 38 a 40° para el resto de la provincia. Este periodo estaría acompañado por tormentas aisladas algunas locamente fuertes y alta radicación ultra violeta.

Recomendaciones:

1.- Mantener la hidratación a lo largo del día, aunque no se tenga sed, bebiendo líquidos, especialmente agua.

2.- Utilizar ropa y calzado ligeros y sueltos, que permitan la transpiración, optando por colores claros o neutros.

3.- Evitar hacer ejercicio o actividades extenuantes entre las 11:00 y 17:00 horas.

4.- Preparar comidas ligeras (ensaladas, verduras, frutas o jugos) que ayuden a reponer el líquido y las sales perdidas por el exceso de sudoración.

5.- Evitar el exceso de alcohol, las bebidas con mucha cafeína y las comidas abundantes, ya que favorecen la deshidratación.

6.- Mantener la casa y el lugar de trabajo fresco es especialmente importante cuando existen niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas o que no pueden movilizarse.

7.- En la medida de lo posible, mantenerse en lugares frescos y bien ventilados, caminando a la sombra y con un gorro que proteja del contacto directo con el sol.

8.- Controlar la exposición directa a los rayos solares, especialmente entre 11.00 y 16.00 horas.

No olvidar aplicar crema con factor solar las veces que sea necesario.

9.- Asegurar que bebés, niños, personas de edad avanzada o animales no queden solos en vehículos estacionados y con las ventanas cerradas.

10.- Almacenar los medicamentos a la sombra y en un lugar fresco (bajo 25°C) o mantener en el refrigerador según las instrucciones de almacenamiento en el embalaje.

Fuente: Dirección General de Alerta Temprana dependiente del ministerio de Ecología y RNR de la provincia de Misiones