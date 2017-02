Indagan a la misionera ex presidenta de la Casa de la Moneda por la quiebra de Ciccone y su traspaso a una empresa ligada a Boudou

La ex titular de la Casa de Moneda en el kirchnersimo, Katya Daura, fue indagada hoy en la causa que investiga los delitos cometidos para levantar la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica, en la causa donde ya está procesado el ex vicepresidente Amado Boudou, entre otros, informaron fuentes judiciales.

Daura entregó un escrito y no respondió preguntas en el juzgado federal de Ariel Lijo, en el marco de la ronda de indagatorias dispuesta y por la cual la semana pasada también fue indagado el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, dijeron las fuentes.

Echegaray tampoco respondió preguntas y entregó un escrito en el juzgado.

El ex titular de la AFIP fue citado a indagatoria acusado de “haber abusado de las facultades que tenían asignadas” para solicitar la quiebra de Ciccone Calcográfica, “pedir su levantamiento condicionado a la presentación de un plan de pagos y, finalmente, 48 horas después y sin justificación alguna, prestar conformidad incondicional al levantamiento de la quiebra”.

En la causa ya están procesados el ex vicepresidente Amado Boudou, su socio José María Núñez Carmona, el ex dueño de The Old Fund Alejandro Vanderbroele, el empresario Nicolás Ciccone y los ex funcionarios de Economía César Guido Forceri y de la AFIP Rafael Resnick Brenner, todos ellos camino al juicio oral.

Echegaray y Daura fueron citados junto a otra tanda de imputados para explicar “la participación que tuvieron en la maniobra por la cual Amado Boudou junto a José María Núñez Carmona adquirieron la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, mientras Boudou era ministro de Economía, a través de la sociedad The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele, con el fin último de contratar con el Estado Nacional la impresión de billetes y documentación oficial”, según explicó Lijo al convocarlos como acusados.