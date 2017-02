“Aumentaron un 50% las consultas por patologías que generan el mal uso de celulares” afirmó una kinesióloga de Posadas

Desde hace tres años, con el bombardeo tecnológico, los problemas posturales como los dolores cervicales y dorsales comenzaron a agravarse, principalmente por el uso de los celulares: en los adolescentes, profesionales con algunos años de ejercicio laboral y empresarios.

Antes los teléfonos celulares eran utilizados solamente para realizar llamadas y mandar mensajes de texto, actualmente por medio de estos dispositivos se pueden realizar múltiples funciones: revisar el correo electrónico, realizar desde operaciones bancarias, hasta diversas publicaciones en redes sociales y la constante comunicación por medio de WhatsApp, permitiendo la permanente conexión, sin necesidad de una computadora.

Según la licenciada en Kinesiología y Fisiatría RPG Souchard, Susana Pizzutti (MP 221), del Centro de Salud y Estética Celluz; sus pacientes que venían desde hace un tiempo con una problemática puntual, de golpe empezaron con dolor de hombros, sumando una nueva patología: “Están todo el tiempo con el celular, los adolescentes vienen con tortícolis, las cuales se han incrementado un 50% en el último año. Antes esta patología era ocasionada por algún problema en una vértebra o un motivo específico, ahora por los celulares.”

Actualmente no se concibe la vida sin el teléfono móvil, para muchos se tornó una adicción difícil de controlar y para otros su trabajo cotidiano pasa por medio de este dispositivo, volviéndose muy difícil regular su uso. Las recomendaciones que da la especialista Pizzutti es que utilicen auriculares o micrófonos para hablar y tratar de no mirar la pantalla si no es necesario, acostumbrarse a enviar mensajes de voz y escribir sólo cuando sea inevitable: “Economizar lo máximo posible las veces que se mira la pantalla del celular.”

Otro problema que empeora este asunto es el uso de las notebooks, la licenciada Susana decía: “no están diseñadas para trabajar horas, las personas deben inclinar el cuerpo para acercarse a la pantalla y comienzan con dolencias lumbares agravando los problemas por el uso de celular. También sugiero que adapten las computadores portátiles si van a trabajar mucho tiempo en ellas, venden unos cajoncitos para que tengan la altura de los ojos.”

La edad en que se manifiestan estas patologías por la mala postura cada vez es menor: “Tengo pacientes a partir de 14 años con problemas de postura por el celular. Aunque comienzan el uso a los 10 años, las consultas las realizan después ya que los padres a esa edad todavía pueden regular su uso, luego ya se vuelve difícil.”

Recomendaciones

Para combatir estos problemas en la columna y dolencias la experta Susana Pizzutti recomienda que realicen RPG, Reeducación Postural Global y si no hay dolor Stretching Global Activo. También actividades con yoga, pilates y aquagym. “Necesito que mis pacientes efectúen un ejercicio en el que movilicen todo lo que trabajamos acá. Si la persona que cumple el tratamiento tiene dolor, no es aconsejable que haga actividades con peso como complementos en los gimnasios, primero debe reeducar la postura.”

El stress es un factor determinante para agravar el cuadro postural, en las personas que ya están en el mercado laboral: “cuando enviamos un mensaje ya nos predisponemos físicamente: nos contracturamos si estamos discutiendo con alguien o molestos por una situación particular, hasta podemos agregar el dolor en la muñeca por escribir nerviosos”. Además la ansiedad de querer hacer muchísimas cosas durante el día y sentir que no se llega, genera gran tensión en el cuello y hombros: “Se puede hacer la misma cantidad de cosas enfocado y mejor, bajando los decibeles con la respiración. Todo el día tendríamos que respirar adecuadamente, el diafragma moviliza nuestra vida. Si estamos tranquilos pensamos y actuamos mejor,” concluye la licenciada Pizzutti.

El Centro de Salud y Belleza Celluz está ubicado en Tucumán 1057 Posadas, los interesados en realizar RPG Souchard pueden pedir turno a los teléfonos: (0376) 443 2860 o al (0376) 154560019.