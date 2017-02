Advierten que los automovilistas deben tener una tarjeta de estacionamiento en caso de que no estén los tarjeteros para venderlas

El director de Tránsito Municipal, José Robledo, explicó que hay inconvenientes en el último tiempo con gente que se encuentra al estacionar su auto con que no hay tarjeteros para la compra. Para que eso no pase y provoque una multa, básicamente la recomendación es tener tarjetas de reserva o comprarlas a un tarjetero que esté en otro lugar sin importar que sea la cuadra en donde dejó el rodado.

José Robledo – Director de Tránsito Municipal (Red Ciudadana)

Esta cuestión salió a la luz a raíz que hace unos días, unas personas del interior manifestaron su enojo por ser multados cuando dejaron sus vehículos en el centro posadeño. Como era un horario de siesta, no había vendedores y al salir de sus reuniones se toparon con las multas.

Robledo explicó en Red Ciudadana que lo mejor es en la medida de lo posible tener tarjetas de reserva o si bien comprar en otros lugares donde haya tarjeteros. Pero si no es posible, igual pueden hacer su descargo en el Juzgado de Faltas una vez que son citados.

Por su parte, María, una tarjetera con 20 años de experiencia, dijo que un tarjetero puede vender una tarjeta aunque no sea su cuadra para ayudar a un compañero que no ve que llegó un auto o justo está ocupado. Es una cuestión de trabajar en equipo.

María – tarjetera de Posadas – (Red Ciudadana)

En teoría el horario en donde están disponibles los tarjeteros usualmente es de 6:30 a 11:30 o 12 y por la tarde desde 14:30 hasta las 20. esto según Robledo pero generalmente y de acuerdo con el relato de automovilistas, están en el horario de 7 a 11 y de 16 a 20.

Además hicieron hincapié que el solo hecho de tener la tarjeta en blanco dentro del rodado no te cubre el estacionamiento que también es motivo de multa como si no la tuviera o si está vencida. En este sentido Robledo indicó que el propio automovilista debe marcar su tarjeta si no ve a ningún terjetero.