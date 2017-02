Maradona no perdona: “Quiero ver a Bauza diciéndole a Messi si quiere ir a comer a la casa de Icardi”

“Para mi Icardi no existe”, disparó Diego Maradona, otra vez contra Mauro Icardi, a quien no le perdona haberse enamorado de Wanda Nara, ex esposa de Maxi López. Pero ahora también está enojado con el seleccionador argentino Edgardo Bauza por haberse reunido con el 9 del Inter: “No pienso hablar más con él”.

En una entrevista con el diario Clarín, Maradona volvió a pegarle a Icardi por un tema de su vida privada que para muchos ya quedó atrás. El 10, sin embargo, no olvida ni perdona.

“Hay cosas que no se hacen y que no se perdonan. Yo quiero ver a Bauza diciéndole a Messi si quiere ir a comer a la casa de Icardi. O que Icardi vaya a comer a la casa de Messi, del Kun (Agüero) o del jugador de la Selección que sea después de lo de Maxi López”, tiró Diego con su habitual lengua filosa.

Bauza se reunió la semana pasada con Icardi en Italia y es posible que sea convocado para los próximos partidos de eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018. A Maradona no le gusta nada que el goleador del Inter integre el plantel del seleccionado.

Maradona llegó a España en las últimas horas para ver el miércoles el partido entre Real Madrid y Napoli por los octavos de final de la Champions League y luego volverá a la Argentina.

(TN, Todo Noticias)