Hoy se realiza la segunda reunión entre productores yerbateros y el INYM, de no haber acuerdo los dirigentes analizan paralizar el sector

Luego del primer encuentro que tuvo lugar días atrás en la localidad de San Vicente donde pequeños productores exigieron a las autoridades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) una serie de medidas para el sector- entre las que se destacó que se respete el precio de 5,10 pesos vigente – hoy volverán a encontrarse para avanzar en la negociación. Julio Peterson, dirigente yerbatero de la zona norte dijo en Radio Libertad que esperan soluciones o habrá medidas de fuerza.

Julio Peterson, dirigente yerbatero en Radio Libertad.

Peterson explicó que transcurrido el plazo de la primera reunión que se realizó en San Vicente donde se plantearon una serie de reclamos por parte de los pequeños productores de yerba mate, hoy se concretará un segundo encuentro. Los reclamos concretos expresados en esa jornada fueron varios entre los que se destacaron que se cumpla con el precio vigente de 5,10 pesos, para el kilo de hoja verde, que se realicen controles con balanzas y una estrategia de cupificación o limitación de producción.

“Nosotros venimos a buscar respuestas. Lo único que hicieron el jueves fue leer el acta y pusieron la excusa de que no tenían una copia del petitorio. Me extraña del presidente del INYM que no tenga una copia de lo que firmó ese día. Gracias a que estaba cerca el dirigente Cristian Klingbeil, – vicepresidente de la Asociación Productores Agropecuarios de Misiones (Apam) – quien le pudo acercar una copia”, contó.

Dijo que de la reunión de hoy dependerá la decisión que se tome en conjunto con los demás productores yerbateros. Concretamente dijo que de no haber respuesta a sus reclamos harán reuniones en toda la provincia y no descartó paralizar la actividad. “Si es necesario vamos a venir entre todos los tareferos con tractores, camiones y camionetas desde todos los puntos de la provincia para instalarnos frente al INYM para que nos den respuesta a nuestros reclamos. Queremos que se garantice el precio, que vamos a cobrar el nuevo precio que se laudó y no que nos pase lo de hoy, cuando se tributa y firma por 5,10 pesos y en realidad se cobra 3,80 pesos. Queremos que el gobierno garantice que el productor pueda levantar su cosecha, vender su producción y que se le pague lo que es en 30 días”.