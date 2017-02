Entre 25 y 30 donaciones de sangre de cordón umbilical se realizan por mes en el Hospital Materno Neonatal

Mensualmente se envían entre 25 y 30 colectas al Banco Público de Sangre del Hospital Garrahan donde queda a disposición de personas que requieran un trasplante de médula ósea y no cuenten con un donante relacionado.

Se trató de una pareja que estaba en trabajo de parto donde los profesionales del Hospital Materno Neonatal se acercaron y les comentaron cómo era el procedimiento, la importancia de donar la sangre del cordón y les explicaron que el hospital es un centro de colecta de sangre de cordón; esa sangre es enviada al Banco Público de Sangre de Cordón Umbilical en el Hospital Garrahan. Mensualmente se envían entre 25 y 30 colectas y a partir de ahí queda a disposición de personas que requieran un trasplante de médula ósea y no cuenten con un donante relacionado.

El viernes pasado, a las 8:07, llegó a este mundo Loan Gabriel Lemuel, con 3.550 kg. Sus papás, Andrea Britez y Osvaldo Giménez, estuvieron en la sala de trabajo de parto y recuperación durante cinco horas.

Testimonio de los padres

Andrea y Osvaldo contaron que esta información los sorprendió, ya que nunca habían escuchado sobre este tema, y que al comprender la importancia de esta donación para salvar la vida de otras personas, sin dudarlo aceptaron. Por otra parte, comentaron que Loan Gabriel es su segundo hijo: el primero ya tiene seis años. En ese sentido, destacaron que esta experiencia en la Unidad de Trabajo de parto y recuperación fue totalmente novedosa, única y muy diferente a la que tuvieron con su anterior parto. Quedaron muy contentos con la atención y dedicación de los profesionales del HMN, tanto médicos, como parteras y enfermeras.

Participaron de todo el proceso las profesionales del Hospital Materno Neonatal. Beatriz Betancor, Romina Chamorro, entre otros profesionales.

¿Para qué sirve la donación de sangre de cordón umbilical?

“Cuando una persona necesita un trasplante alogemeico de médula y no tiene un familiar compatible se procede a la búsqueda de un donante. Primero se busca en el Registro Argentino y si no se encuentra se busca en el Registro Mundial, el Bone Marrow Donor Registry. Si se halla un donante se lo puede convocar. Fuera de la familia no es fácil encontrar compatibilidad, ya que según las etnias pueden no estar en los registros. Hace falta tener un buen número de donantes y cordones y que estén representadas las minorías étnicas para salvar vidas”, explicó el Director del Banco de Sangre Richard Malán.

Según las investigaciones, no todas las CPH colectadas pueden ser criopreservadas, porque no cumplen criterios de calidad como puede ser volumen mínimo, cantidad de CPH y ausencia de bacterias. Es por ello que muchas unidades colectadas igual deben ser descartadas. El 3% de los trasplantes con CPH se realiza con sangre de cordón.

¿Cómo es el procedimiento?

En el momento del parto, después de que se cortó el cordón y el niño está siendo examinado por el neonatólogo, el equipo continúa asistiendo a la madre y hasta que se produce la salida de la placenta del útero se obtiene la sangre punzando una vena del cordón umbilical. La bolsa de sangre que se obtiene se rotula al igual que toda la información y muestras de la madre para la realización de estudios de infecciones y se prepara para su envío al Garrahan. Además una vez que llega al Garrahan se realiza un recuento de CPH que permite saber si se puede criopreservar. Las muestras se procesan y se almacenan a -192º C, comentó Richard Malán.

¿Cómo ser donantes?

Las embarazadas que quieran ser donantes de sangre del cordón umbilical deben inscribirse e informarse en el Banco de Sangre Central o en la Unidad Tranfunsional del Hospital Materno Neonatal de lunes a viernes de 7 a 18 horas, a partir de las 22 semanas de gestación. Los requisitos para ser donantes son: ser mayor de 18 años de edad, estar en buen estado salud y presentar estudios de enfermedades infecciosas con resultados no reactivos. “Una vez que cumpla todo los requisitos se les explica el procedimiento y mediante un consentimiento informado la inscribimos como donante. Desde ahí se inicia el seguimiento del embarazo y del parto, sea por cesárea o por parto normal, para realizar la colecta de sangre del cordón. El día del parto, una vez que tomamos la muestra, la embalamos y la enviamos al hospital Garrahan.

Una vez en el banco, ellos se encargan de procesar, estudiar, criopreservar y ponerla a disposición de cualquier donante que la necesite”, finalizó Malán.