Día de los Enamorados: La comunicación como base del amor

Raúl y Alicia, oriundos de la localidad de Oberá, se conocieron hace 35 años en un baile particular. Es que Alicia asistió a un cumpleaños de 15, como tantos otros y Raúl era, por entonces, el novio de la quinceañera. Esa noche el amor fue instantáneo.

“Nos enamoramos cuando nos vimos” contó Alicia entre tímidas risas.

“Era difícil en aquella época porque mi suegro no me quería. Un día la invite a comer un asado en mi casa, con toda mi familia. Le mandaron a buscar a Alicia y ahí mi suegro me dijo que si tenía intenciones de salir con Alicia, tenía que casarme con ella”, dijo Raúl.

Después de dos meses de un noviazgo en el que solo se habían visto cuatro veces, s casaron con el consentimiento de los padres. El, quien se dedica a la albañilería hasta hoy, levantó una humilde casita en Oberá. Alla, Alicia dió a luz a sus tres hijos, Karen, Leonel y Jimena. Después de algunos años, se mudaron a Posadas, siempre juntos.

“Nosotros lo que tenemos es que nos consultamos todo. Desde la construcción de la casa, comprar mercadería. Nada se hace sin que el otro sepa, todo siempre nos consultamos. La comunicación es lo más importante” dice Alicia.

“Jamás peleamos frente a nuestros hijos, siempre esperábamos que se duerman o cuando ellos no están. Eso es lo que vemos hoy, la violencia, eso de levantarse la mano, o lo mismo lo de los abusos, eso no se nos cruzaba por la cabeza. Yo iba a caballo a la escuela, todos los días recorría 8 kilómetros. Íbamos entre todos, a la salida igual y no se nos cruzaba por la cabeza las cosas que se escuchan ahora”, dice Raúl Sosa.

“Antes cuando había un hombre nos sentíamos seguras. Para cruzar la calle o cosas similares. Hoy yo no le dejo ni a la esquina ir a mi nieta, tengo miedo, antes no había ni luz, y andábamos más tranquilos”, sentencia Alicia.

Hoy, a 35 años de aquel casamiento improvisado y con 3 hijos y 7 nietos, el amor se renueva todos los días a base de comunicación y confianza.