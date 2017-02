Como Iguazú, Bariloche comenzó a cobrar una tasa “eco turística”

Al igual que lo ocurre ahora en la ciudad de Puerto Iguazú, Bariloche comenzó a cobrar una tasa a los turistas que la visitan y se alojan en los establecimientos habilitados de la ciudad.

La “eco tasa” comenzó a cobrarse a partir de enero y está destinada a un fondo para mejorar la infraestructura turística.

Los montos varían de acuerdo a las categorías de los establecimientos hoteleros. Quienes pernoctan en campings y en departamentos, por ejemplo, pagan 5 pesos por noche y 60 pesos, los que se alojan en hoteles 5 estrellas.

“Es una tasa que deben abonar todos los visitantes que pernocten en hoteles habilitados, excepto los menores de 12 años y las personas con discapacidad que no pagan. Calculamos el valor de esta tasa en relación a las tarifas de hoteles para que no sea significativo. De modo que una persona que se aloje en un hotel por 1.300 pesos la noche, paga 30 pesos”, expresó el secretario de Turismo de Bariloche, Marcos Barberis en declaraciones reproducidas por el portal rionegro.com.ar

El pasajero paga la tasa una vez que realiza el check out en su hotel. Una vez por mes, el establecimiento hotelero deberá presentar una declaración jurada de la cantidad de pasajeros y el monto cobrado.

En Argentina, sólo Iguazú y Salta cobran una tasa similar. Cruzando la cordillera, Puerto Varas también la aplica.

El turismo estudiantil también deberá pagar