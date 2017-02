Crucero vuelve a los entrenamientos tras un fin de semana cargado de amistosos

La lluviosa mañana del sábado no impidió que los jugadores que no tuvieron minutos el viernes ante Chaco For Ever, se midieron en una práctica de fútbol ante Atlético Posadas, que se prepara para jugar la Liga Posadeña.

El resultado fue a favor del anfitrión que con clara superioridad pese a mostrar un hipotético equipo alternativo, venció sin problemas a su rival. Mostró buen ritmo a la hora de mover el balón a lo largo del terreno de juego, y darle opciones a Rivoira a la hora del recambio.

Con juveniles de por medio, y la vuelta a las canchas de Ojeda y Stupiski, goleó 5 a 0 a Atlético Posadas, con goles de David Vattimos en dos oportunidades, también Brian Domínguez se anotó 2 y luego cerró Verón.

El Colectivero formó con: Rebora, Ruggeri, Chávez, Godoy, Klyniauk; Caballero, Vera Piris, Domínguez, Dujaut; Perussato y Váttimos. Luego ingresaron: Ramírez, Stupiski, Silvero, Peterssen, Benítez y Ojeda.

El plantel tuvo hoy descanso y volverá a las prácticas mañana desde las 8:30 en Santa Inés.