Por las inclemencias del tiempo se suspendieron los Carnavales en Concepción, San Javier y San Ignacio previstos para hoy

Tal como ocurrió en la jornada de ayer la lluvia y el pronóstico de tiempo inestable obliga a postergar una vez más los desfiles en el marco de los #CarnavalesMisioneros en las localidades de Concepción, San Javier y San Ignacio.

Alejandro Degiusti, subsecretario de Marketing – Ministerio de Turismo en Radio Libertad.

Alejandro Degiusti, subsecretario de Marketing y Promoción de eventos del Ministerio de Turismo, explicó en Radio Libertad que este fin de semana las fechas de carnaval, previstas a lo largo de toda la provincia, hasta el momento están suspendidas.

“El carnaval no es como un recital que se puede esperar hasta último momento si sale o no. Tiene una puesta más imponente y los costos son más elevados en cuanto a vestimenta, plumas, zapatos, no podemos estar especulando”, dijo Oscar Degiusti.

El funcionario agregó además que se tiene previsto que el próximo fin de semana si el tiempo acompaña los diferentes carnavales que fueron suspendidos se realizarán. Hasta el momento, no está prevista la presentación de alguna banda en el cierre de los carnavales misioneros a realizarse en el cuarto tramo de la costanera el próximo fin de semana.

El viernes que no fue

Ayer en casi toda la provincia el mal tiempo provocó la suspensión de las fiestas carnestolendas y desde el Ministerio de Turismo anoche comunicaron la decisión de cada localidad sobre las fiestas.

Asi se suspendieron los desfiles en San Ignacio, San Vicente, Concepción de la Sierra, Puerto Rico, Montecarlo y Garupá. En Apóstoles, en tanto, comunicaron que las actividades se realizaron normalmente.

En San Ignacio esperaban desfilar hoy si las condiciones climáticas acompañaban.

San Vicente, resolvieron suspender el desfile de anoche, continuar hoy y mañana a partir de las 21 horas

Puerto Rico suspendió todas las actividades para próximo fin de de semana.

Concepción de la Sierra suspendió anoche y Garupá decidió pasar todo para el próximo fin de semana.

En Montecarlo, la edición de anoche pasó para hoy y mañana si las condiciones climáticas lo permitan.