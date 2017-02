Video: En Eldorado denuncian a un pastor por agredir a su mujer discapacitada a la que golpeó hasta con una garrafa

Jesica es una joven mujer que ha denunciado haber recibido una brutal paliza por parte de su marido que dice ser pastor y predicar en una iglesia.

La joven mujer contó que hace 15 años está con este hombre y que permanentemente sufre agresiones verbales y físicas. Jesica tiene 2 hijos menores de 3 y 8 años y relató que las discusiones y agresiones son permanentes a pesar de que la mujer sufre una discapacidad. Todo comenzó porque el hombre le solicitó el dinero que la misma cobró por su discapacidad y que estaba ahorrando para comprar un televisor para los niños. “Él se enojó y me pegó con todo lo que había al alcance, una mesa, una silla y hasta una garrafa,” señaló.

El hombre dice que es pastor, “la gente dice que él es pastor pero no lo es. Tenemos una iglesia en el kilómetro 6 y el domingo él estuvo predicando y enseñando a la gente en el púlpito,” dijo.

“Ya estuvo preso varias veces pero siempre vuelve, me miente y vuelve a hacer lo mismo.” En otra párrafo la mujer dijo que lamentaba que los pequeños observen el maltrato que sufre su mamá.

“Lo único que quiero es salir de acá, por ahora me voy a quedar en la casa de una vecina, hasta que pueda salir de acá,” dijo entre lágrimas. “Voy hacer lo que tengo que hacer, porque no quiero estar más así…, no hay con que no me pegó. Los chicos me pedían por favor que me suelte y no me quería soltar…él decía que yo estaba endemoniada y no me soltaba y me golpeaba…”

El feroz relato de la mujer llegó a oídos del CeProMu desde donde se han comprometido en ayudar y contener a Jesica, víctima de violencia de género desde hace 15 años y que sufre una discapacidad.

(Fuente: Norte Misionero-Canal 9 Eldorado)