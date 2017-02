Se realizó el primer implante coclear del año en el Hospital Materno Neonatal

Hoy se llevó a cabo en el Hospital Materno Neonatal el primer implante coclear del año a Samira, una niña de 3 años, oriunda de 2 de Mayo, quien recuperó su audición.

En este sentido la Fonoaudióloga del Hospital Materno Natalia Zajaczkowski,l, contó que “el tratamiento se inició cuando diagnosticaron a Samira hipoacusia profunda sensorial bilateral, que es un problema de audición muy potente que con audífonos no se pudo recuperar, entonces se pensó en el implante coclear como medida de tratamiento.

El implante tiene una parte interna y una parte externa. La cirugía de la parte interna del oído se realizó en el Hospital de Pediatría con los especialistas en otorrinolaringología, Dr. Horacio Traverso y la Dra. Gabriel Sosa Jobs el 6 de enero pasado, y hoy se realizó la última parte del proceso que es la conexión externa del implante, lo que va a permitir a Samira escuchar los diferente sonidos”.

La familia de Samira está compuesta por sus padres y su pequeña hermanita que no tiene un año de edad. La niña no nació con esta enfermedad auditiva de nacimiento sino que se le detectó a los dos años cuando ella de repente dejó de hablar. Sus padres notaron que algo no andaba bien y consultaron al pediatra quien los derivó con la fonoaudióloga y empezó todo su proceso hasta hoy en que Samira volvió a escuchar los sonidos. Ahora continuará el tratamiento en Hospital Samic de Oberá donde se le calibrará el implante a medida que la niña se va acostumbrando a los sonidos.

El implante se consiguió a través del Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia, del Ministerio de Salud de la Nación y la gestión del Ministerio de Salud Pública de Misiones, junto al Programa de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia que se desarrolla en el Hospital Materno.

Por otra parte, Zajaczkowski explicó que “todos nuestros bebitos que nacen en este hospital se van con el alta de su primer examen de audición. Tanto los bebés que están internados en Neonatología por diferentes factores que podrían ser los causantes de su problema de audición como los bebitos que están en la sala con su mamá”.