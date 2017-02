Crucero derrotó a Chaco For Ever con un doblete de Enzo Bruno

Crucero del Norte venció esta tarde en su estadio a Chaco For Ever en un partido amistoso que ambos clubes tomaron para ultimar detalles de cara a los reinicio de la B Nacional y Federal A. La victoria del Colectivero fue clara y el equipo va tomando cada vez mayor rodaje para lo que pretende su DT de cara a la competencia a reanudarse en marzo.

El primer gol de hoy llegó a los 44 minutos del primer tiempo cuando Enzo Bruno, de buen partido, marcó de penal para el local. Rápidamente lo empató el Negro por obra de López, también desde los doce pasos. Así se fueron al descanso, igualados con una leve superioridad del conjunto de Rivoira que salió al campo con: Arce; Perez, Lechner, Domínguez, Sotelo; Britos, Arévalos, Molinas; Bruno; Fernández y Ostrowski. Después ingresaron Dujaut, Caballero y Váttimos.

Por su parte, Chaco For Ever alinió a: Santilli; Russo, Fernández, Casteglione, Diaz; Grandis, Gómez, Passaglia, Zelaya; López y Magno.

En el complemento llegó el segundo de Crucero por obra del pibe Joel Arévalos, que va ganando terreno en el mediocampo del equipo. Después completó el 3 a 1 otra vez Enzo Bruno.

Victoria de Crucero y buana práctica para que los dirigidos por Rivoira vayan agarrando rodaje y ritmo a menos de un mes de que se inicie la B Nacional donde enfrentarán a Los Andes en Misiones.

Chaco For Ever jugará el nonagonal final del Federal A y buscará conseguir el ascenso a la B Nacional de la mano de Pedro Dechat, el ex DT justamente de Crucero que lo llevó a esa categoría en el 2013.