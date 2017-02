Para el presidente de la CEM bancarizar la economía es muy bueno

El presidente de la Confederación Económica de Misiones, CEM, Gerardo Díaz Beltrán calificó como muy positivo el programa lanzado recientemente por el Banco Nación para promover el consumo. Además dijo que “es una medida que da transparencia al sistema”. Beltrán dijo que ya se ha hecho una evaluación local y también a nivel nacional, a través de la CAME “y nos parece que le da certeza al consumidor y colabora para que el sistema financiero sincere a qué tasas cobra, cuánto puede llegar a cobrar y que se pongan a la luz costos que muchas veces no son claros para el consumidor”.

Diaz Beltrán comentó que hace unos años ya se había hecho el reclamo por la falta de transparencia en cuanto a la información con la que debe contar el consumidor, a la hora de comprar algo financiado.

En ese sentido, Diaz Beltrán opinó que “por mayor estabilidad inflacionaria que haya en cualquier país, no puede costar lo mismo cuando uno compra de contado que cuando lo hace en en cuotas. Indudablemente existe un costo, por mínimo que sea”. En su opinión, hasta ahora lo que estaba encubierto era el negocio entre las entidades financieras y las empresas emisoras de tarjetas. “A muchos les habrá pasado que cuando preguntaba cuánto costaba te decían que costaba lo mismo de contado que con tarjeta, y eso no es posible”, indicó.

Por otra parte señaló que cuanto más bancarizada esté la economía, menos posibilidades de que haya comercializaciones en negro, el problema es que el costo que tiene la bancarización en la Argentina es muy alto. “Estuvimos discutiendo con CAME una ley de tarjeta de crédito que permita bajar las comisiones, porque la de débito no puede tener absolutamente ningún costo, porque cuando se paga con debito la certeza es de que hay plata en la cuenta; mientras que los recargos que tiene en nuestro país pagar con tarjeta de crédito supera al promedio de todos los países de América Latina”, expresó, señalando además que “hay que achicar los costos, primero para el comercio, pero fundamentalmente para el consumidor, que es el que afronta todos los gastos”

Con respecto a la posibilidad de que se cambie el régimen de las ART, Díaz Beltrán se mostró absolutamente a favor de la modificación, porque –dijo- con el actual sistema no solamente se favorece la industria del juicio sino que además tiene un costo laboral muy alto. “Tiene que servir para el trabajador y para la empresa. Ahora si en el medio está todo armado para que gran parte de ese dinero se lo quede el sector que defiende al trabajador, que son los abogados, no sirve para nada”, opinó.

También se refirió al otorgamiento del ITC diferenciado para Posadas y dijo que para lo único que sirvió fue para llamar la atención y que la Nación admitiera que en Misiones se produce una situación muy particular con la economía. “En la forma que se implementó y de manera aislada no sirvió; y con el aumento del 8 % que se dio en el corto plazo, tuvo un efecto casi nulo”, afirmó.

Asimismo aclaró que “no es que no nos conforma nunca nada… Nación manifestó que iba a otorgar un beneficio que no fue el que queríamos nosotros. Por lo menos que quede claro que no solucionó el problema”.

Con relación a sus expectativas en torno al futuro inmediato de la economía el presidente de la CEM manifestó que “tenemos la necesidad de ser optimistas, porque tener otro año como el que pasó sería más que complicado para Misiones. Sin embargo hay indicios de que puede cambiar el rumbo de la economía, porque, por ejemplo, se está apostando a apuntalar el consumo, se está discutiendo la estructura impositiva, el sistema financiero… Hay un debate que es parte de lo que venimos pidiendo, pero si todo eso no viene acompañado por medidas puntuales para el sector fronterizo no va a servir para nada, es más, va a seguir potenciando esa fuga de dinero hacia la frontera. Necesitamos que se tomen medidas que nos permitan equipararnos con los países fronterizos”

(Tupá Mbae)