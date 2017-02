Honestidad Brutal en El Soberbio: Jair Pereira dice que no sólo “Coleco” tendría que haber ido a la cárcel

En clara alusión al actual intendente Roque Soboczinski, , Jair Pereira opinó que él también tendría que haber ido a la cárcel, ya que –afirmó- como vice intendente no podía desconocer lo que estaba pasando en el municipio de El Soberbio cuando Alberto “Coleco” Krysvzuk, fue desplazado del cargo acusado por graves sospechas de corrupción.

Jair Pereira, intendente a cargo después del desplazamiento de Coleco, fue el candidato a primer concejal en la lista que acompañó al polémico ex alcalde en las elecciones de 2011. Rememoró el momento que le tocó conducir los destinos de la Municipalidad y dice que “fue un horror terrible lo que le pasó” .

Pereira recibió a Misiones On Line en su casa del km 8 en El Soberbio, donde recordó lo que fueron esos días: “Me tocó quedar a cargo de la comuna, una comuna muy pobre, con mucha gente humilde. Cuando entré tuve la sensación de ingresar a una casa recién construida, sin nada adentro”, manifestó.

También contó que en esa época el municipio no contaba con edificio propio y alquilaban una precaria vivienda. Jair dijo que cuando lograron poner a flote la situación en el municipio llegó una de las más graves crecidas que hubo en el alto Uruguay, donde quedó medio pueblo debajo del agua.

Para el ex intendente todos los logros que se consiguieron en El Soberbio fueron gracias a su gestión, como el edificio municipal, con un despacho que jamás antes un intendente de esa localidad pudo tener. Además acusa a los opositores de haber fraguado una maniobra para perjudicarle en el resultado de las últimas elecciones.

Pero lo más relevante es que Pereira disparó con munición gruesa contra el actual intendente Roque Soboczinski, porque sugirió que no podía estar ajeno a todo lo que pasó durante la gestión de Coleco, teniendo en cuenta que él se desempeñaba como su segundo.

Pereira quiere ser candidato en las elecciones legislativas de este año y se prepara para dar batalla a sus contrincantes. El primer disparo fue contra el actual jefe comunal.

Sin embargo fue menos despiadado con su antiguo socio político, el recientemente liberado Coleco Krysvzuk de quien dijo que si la justicia lo dejó en libertad él no es quien para poner en duda esa decisión. “Yo creo que como un ciudadano, y más que es un hijo del pueblo, si la justicia decidió que quedara en libertad quienes somos nosotros para decir lo contrario… él (Coleco) seguro ha pagado su pena y la justicia decidió quede suelto, yo no soy quien para opinar”.

Y sobre si creía que Coleco tenía alguna chance de ganar, en caso de que pudiera presentarse nuevamente para ocupar el cargo de Intendente, Pereira no desestimó la posibilidad de que el ex alcalde vuelva a ganar “Seguramente que va a ser candidato, porque tiene sus seguidores. Desde mi punto de vista va a ser candidato, pero yo no lo acompañaría. No es mi estilo el que él tiene”, precisó.