En Posadas rechazaron el pedido de un ex penitenciario sentenciado por torturas para que reduzcan su condena

El Tribunal Federal de Posadas ratificó la pena a 20 años prisión que le dictó en 2009 al ex penitenciario José María Cuenca por delitos de lesa humanidad ocurridos en la Unidad Penal Federal 17 de Candelaria durante la última dictadura militar. El imputado había solicitado la aplicación del régimen del dos por uno para que se achicara el tiempo de reclusión que le aplicaron.

Cuenca fue sentenciado el 30 de junio de 2009 por los delitos de “tormentos agravados, 11 hechos en concurso real”. Además de la cárcel, lo castigaron con la inhabilitación absoluta y perpetua para desempeñarse como empleado o funcionario público.

En el mismo debate condenaron a otro ex penitenciario, Rubén “Lobo” Gómez, a 23 años de prisión

Cuenca está recluido en la cárcel donde sembró el terror: la U 17, pero en un sector especial construido para responsables de delitos como los que le atribuyeron.

La fiscal general Vivian Andrea Barbosa dictaminó en forma negativa a la pretensión alegando que “no corresponde aquí la aplicación de la ley penal más benigna que habilita el cómputo de 2×1 como el solicitante argumenta, por no haberse encontrado vigente la misma al momento en que el condenado estuviera detenido con prisión preventiva”.

El Tribunal coincidió con la postura de la Fiscalía: “El condenado Cuenca comenzó a cumplir prisión preventiva en la presente causa, por primera vez, en el mes de enero del año 2007 y luego de ser excarcelado en el mismo año, fue nuevamente detenido y cumplió prisión preventiva desde el 9 de junio del año 2009, hasta que adquirió firmeza su sentencia condenatoria en el mes de diciembre del año 2012, con la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea que el régimen penal más benigno del cual se pretende su ultra actividad, no tuvo vigencia al momento de ordenarse la privación de la libertad del nombrado, ni durante su tiempo intermedio, ni en la actualidad. De ello se sigue que no incide normativamente sobre el lapso sobre el cual Cuenca cumplió prisión preventiva previo a que adquiriera firmeza la sentencia dictada en su contra, en fecha 18 de diciembre del año 2012”.

Los camaristas Norma Lampugnani, Manuel Alberto Jesús Moreira y Mario Hachiro Doi rechazaron la solicitud hecha por el ex penitenciario, asistido por la defensora oficial Susana Beatriz Criado Ayán.