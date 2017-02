Damiani afirmó que con el plan Belgrano este año se abrirán más de 200 obras de magnitud en la provincia

Hernán Damiani, delegado del Plan Belgrano en Misiones, dijo que los proyectos de obra avanzan cada día mejor, con montos muy importantes de inversión, en los 4 ejes, para las provincias del norte y particularmente en Misiones.

Las obras previstas están vinculadas a temas centrales, como la logística y el transporte. Pero además incluye la recuperación del ramal Urquiza del ferrocarril, con 1500 millones de pesos previstos en el presupuesto nacional “Estamos en pleno proceso de licitación para que la recuperación sea lo antes posible”, aseguró Damiani, al tiempo que explicó que ya hay no menos de 200 frentes de obra de distinta magnitud, porque el plan Belgrano no solo es infraestructura, sino programas en lo productivo del sector ganadero. En ese sentido, comentó que “hemos tenido encuentros muy auspicios, he notado a los productores con mucho entusiasmo respecto de acciones concretas que van a facilitar su esfuerzo con un aliado en cada una de las áreas del gobierno nacional coordinadas por el plan Belgrano”.

Al hablar sobre la proyección prevista para la construcción de núcleos de nivel educativo de nivel inicial, Damiani expresó que “queremos idéntico tratamiento para Misiones que el que tienen los chicos en el país central”.

Al mencionar que Misiones es la última provincia en lo que tiene que ver con infraestructura de cloacas, Damiani dijo que se están llevando adelante gestiones muy importantes en materia de agua y saneamiento. “Hay un gran esfuerzo por parte del gobierno nacional, en inversiones, para satisfacer estas prioridades. Hay contactos con la gente del IMAS con los intendentes y con el Ministerio de Obras Públicas de la provincia que también ha generado proyectos que actualmente están siendo financiados por el gobierno nacional”, indicó

Del mismo modo Damiani informó que en lo inmediato está previsto el inicio de obras de agua en Aristóbulo del Valle, Alem, Garuhapé, Roca y Corpus.

“Las previsiones presupuestarias son muy importantes y se han logrado distintas fuentes de financiamiento, con lo cual se está dando respuesta concreta a cada una de las expectativas que se habían generado”, concluyó