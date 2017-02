Barros Schelotto: “Tenemos ventaja en el torneo”

De cara a la reanudación, el Mellizo destacó que “tenemos la posibilidad de coronar lo que venimos trabajando”. También habló sobre la renovación de contrato de Gago.

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, destacó hoy la “ventaja” que su equipo tiene en el campeonato de Primera División y afirmó que tratarán de “coronar” con un título el trabajo de su ciclo en la institución.

“Nosotros hoy tenemos que pensar que, en estos 16 partidos, tenemos una ventaja en el torneo y la posibilidad de coronar lo que venimos trabajando”, expresó el técnico por Radio La Red.

Y agregó: “Estamos bien, pienso en el día a día, estamos ante un gran desafío y una linda oportunidad”.

Barros Schelotto confirmó que “salvo que haya una lesión o pase algo”, el plantel está cubierto, con las incorporaciones del arquero Agustín Rossi y el atacante Oscar Benítez.

A su vez, el entrenador fue consultado sobre la chance de que regrese Carlos Tevez. “No sé qué es lo que firmó, hablamos los días previos a la finalización del torneo. Es una posibilidad a futuro, pero hoy pensamos en estos 16 partidos”, dijo.

Guillermo expresó sus ganas para que Fernando Gago arregle su contrato antes de la reanudación del certamen.

“Hablé con él (por Gago) y la dirigencia, creo que se van a poner de acuerdo antes del inicio del torneo, más que firmado que lo tenga arreglado de palabra antes de empezar”, señaló.

Barros Schelotto no le cerró la puerta a Federico Carrizo a Rosario Central “si se ponen de acuerdo en la parte económica” y en cuanto a los polémicos audios del presidente Daniel Angelici dijo: “Todos piden árbitros, pero no puedo hablar sobre lo que hacen los demás. A mí me da lo mismo, que me dirija cualquiera”.