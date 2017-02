Ataque a rugbiers misioneros en Santo Tomé: “Eran como 50 pibes con palos y fierros, que actuaron con salvajismo”

Facundo Tejedor, presidente de la Unión de Rugby de Misiones contó en FM BUNKER de Santo Tomé, la brutal agresión que sufrieron los 10 jugadores misioneros que habían ido a participar del Seven de Carnaval. Pidió que la justicia continúe investigando para que los responsables paguen por su “acto de total cobardía” y que el lamentable suceso sirva para sentar un precedente.

Facundo Tejedor, presidente de la Unión de Rugby de Misiones en FM BUNKER.

Tejedor contó que citaron a declarar a los involucrados en el hecho y que varios de ellos fueron identificados mediante la viralización de un video del ataque.

“Como hace varios años los chicos fueron a participar del Seven de Carnaval, un torneo muy lindo y con una organización excelente. Y lo que pasó nada tiene que ver ni con el club ni con la organización del torneo”, remarcó.

El dirigente contó que luego de la competencia el grupo de deportistas asistió a un boliche porque el desfile de carnaval se había suspendido. “En el boliche hubo un cruce que no pasó a mayores con unos chicos del pueblo. De ahí salen y se van a La Islita y luego se percatan que detrás de ellos venía una patota con más de 50 pibes armados con palos y fierros. La verdad, que para mí fue un hecho de cobardía, porque no tiene otro calificativo. Y fue una desgracia con suerte porque los chicos recibieron, botellazos, le pegaron con palos y hierros, además de los daños materiales”, explicó.

A su consideración el hecho se da en un contexto social donde lamentablemente no se valora la vida. “Lo más bien podía haber un muerto. A uno de los chicos le pegaron un palazo en la cara y lo desmayaron e igual le seguían pegando en el piso, tanto que unos chicos que se tiraron arriba para que no lo maten. Es gente conocida del pueblo que está identificada, los citaron a declarar para que den su versión. La identificación fue posible porque se viralizaron unos videos. Mi preocupación además es que estos hechos opacan el Seven de Carnaval y lo que hizo el club junto con la organización. No creo que estos chicos tengan ganas de volver, por eso mi preocupación es que haya voluntad política de esclarecer los hechos por eso hablé con el intendente y esto tiene sentar precedente. Se hicieron las denuncias penales y civiles por los destrozos”, confirmó.

Asimismo dijo que uno de los heridos más graves fue un chico que como consecuencia de la golpiza quedó en observación por un hematoma interno que demandó atención médica de complejidad.

El hecho

Un grupo de jugadores de rugby de Misiones denunciaron ante el juzgado de Santo Tomé, Corrientes , un feroz ataque que habrían recibido el último domingo por la mañana de parte de desconocidos en el predio denominado “La Islita”, ubicado a 300 metros del puerto sobre el río Uruguay. Ese amplio espacio verde, es el punto donde cada fin de semana se congregan jovenes para el post fiesta o, en algunos casos, la previa. Allí habrían concurrido los rugbiers de la tierra colorada, tras participar de una competencia cuando cerca de las ocho de la mañana del domingo último, irrumpió en escena una camioneta Saveiro con un grupo de jovenes “locales”, quienes atacaron a los misioneros con palos y botellas en lo que desencadenó una verdadera batalla campal. También hubo daños a los vehículos de la delegación posadeña que tuvo que ser asistida por personal médico del hospital San Juan Bautista de Santo Tomé.

Según consta en diferentes medios de la ciudad, es “habitual”, cada fin de semana, que se produzcan escaramuzas entre jovenes alcoholizados sin que ninguna fuerza de seguridad se acerque al lugar.