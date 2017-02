Las ilusiones de los jóvenes misioneros que eligieron la Armada

Hoy fueron despedidos por sus padres en la Costanera de Posadas en medio de sentimientos encontrados. Hijos que viajan con toda la ilusión de emprender una carrera y padres que no ocultan sus temores por “lo que se viene”. Historias de una elección de vida.

Esta mañana familiares de los futuros integrantes de la Armada Argentina despidieron a sus hijos en el cuarto tramo de la Costanera de Posadas. Incertidumbre, lágrimas, miedo, sueños, proyectos de vida, son algunas de las palabras que describen la despedida de estos jóvenes junto a sus padres que brindaron su apoyo y contención a minutos de tomar el micro para viajar luego de meses de preparación física e intelectual para comenzar una carrera dentro de la Escuela de Suboficiales.

Algunos de los jóvenes y padres hablaron con Misiones OnLine para contar sus experiencias y las motivaciones que los impulsaron a emprender este camino.

Rita de Posadas, tiene 21 años, se recibió en la EPET Nº1 de Posadas y comentó que la oportunidad se le presentó cuando integrantes de la Armada Argentina fueron a presentar la propuesta en el CEP Nº4 donde se recibió su hermano. Desde allí comenzó a investigar y poco a poco comenzó a planificar su futuro: “Como en ese momento me encontraba desocupada, me llamó mucho la atención esta carrera que se presentaba para servir al país y me parecen muy buenas las oportunidades que abre. La base de la preparación física y psicológica está en querer formar parte de esto, porque uno va porque quiere”.

Milton, también de Posadas, tiene 20 años, comentó su experiencia: “Tomé la decisión de hacer carrera en la armada porque tengo un amigo que también había empezado esta carrera y decidí tomar el mismo rumbo. Me vengo preparando desde que me enteré de la carrera hasta el día de hoy, hace un año”.

Yesica de Montecarlo “Yo por curiosa busqué el Facebook de la Armada, los encontré, envié solicitud y al toque me contestaron. Me vengo preparando hace un año, hasta ahora sin conocidos pero con ganas de formar un futuro en esto. Me gusta la solidaridad con la que tratan a la gente, las ganas de ayudar, de servir al país. Yo estoy dispuesta a todo, todo lo que ellos quieran lo voy a hacer. Igual tengo un poco de miedo, pero mi mayor motivación es mi familia que siempre me apoya, sobre todo mi mamá y mi abuela que son las que querían que ingrese para tener una formación”.

Sensaciones encontradas

También uno de los padres habló con Misiones OnLine para comentar qué espera de la experiencia de sus dos hijos que hace cuatro meses se vienen preparando para este día: “Venían preparándose físicamente, hacían natación, salían a correr, hacían ejercicios. Con mi señora estamos muy contentos porque tenemos dos hijos que ahora están por irse y tienen ese sueño por cumplir por decisión propia y nosotros le apoyamos”.

María Gómez, madre de uno de los jóvenes de 23 años: “Él desde pequeño, desde que tuvo conocimiento de sí mismo, toda su vida tuvo el sueño de ingresar al ejercito para defender a su país. El es muy social, le gusta mucho ayudar a la gente, es un chico excelente. Yo tengo un poco de miedo, el me dice- quedate tranquila, todo va a salir bien, no te preocupes- pero como toda mamá siempre está el miedo presente y la preocupación, además que a sus 23 años jamás se fue de mi casa y es muy apegado a la familia, es la primera vez que va a dar un paso, no grande, gigante. Y de acá a 45 días no nos vamos a ver”.

Fernando de Jardín Amércia, de 22 años comentó: “Siempre tuve ansias y ganas de participar en la fuerza militar. Ahora terminé mis estudios en la EPET Nº7 y estoy acá. Mis padres están contentos porque es la decisión mía y me apoyan. De la armada siempre me gustó el tema de los barcos, desde chico. Me gustaría estar en artillería si llego a ingresar. Ahora estoy muy ansioso, no sé lo que se viene, pero estoy preparado para todo, me vengo preparando hace nueve meses. Me ayudaron amigos, mis padres y mis compañeros”.

Luis Aníbal, de Alem, es otro de los padres que también habló con Misiones OnLine: “Tengo a mi hijo más chico que va a viajar. Estudió en el Bachillerato Pedagógico Nº1. La idea de participar de la Armada surgió porque tenemos parientes que están allí y ya viene de una experiencia de familia, nos gusta esto. Mi hijo tiene el sueño de trabajar para la infantería de marina. Yo también hice el servicio militar en la Armada y conozco las fuerzas, es una de las mejores fuerzas sin desprestigiar a otras, es admirable la amabilidad y el cuidado que tienen con los chicos”.

Magdalena, de Posadas, con sus recientes 20 años comentó “Hace dos años quise entrar a la escuela de la Armada. Yo me voy con un propósito porque yo tengo una nena de casi dos años y quiero darle un futuro y se que ahí voy a tener un gran futuro para darle lo mejor. Mi sueño es recibirme en la armada y seguir carrera en esto”.

Fernando, también de Posadas tiene 21 años, estudió en el Instituto Posadas y comentó: “Siempre me gustó esto. En un momento conocí a un amigo que se inscribió, estaba al tanto de la movida y me invitó hasta que nos inscribimos juntos. Lo que me apasiona de esto es todo lo que tiene que ver con la marina, me llama la atención. No tengo miedo, por supuesto que uno viaja a un lugar desconocido sin saber exactamente que pasará, pero vengo preparándome hace seis meses y tengo ganas de enfrentar esto”.