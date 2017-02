El sector audiovisual de Misiones rechaza la eliminación del impuesto del 10% a las entradas a salas de cine

La Asociación de Productores Cinematográficos y Audiovisuales “Red de Realizadores de Misiones” integrante de la Federación Audiovisual Argentina -FAVA adhiere al Comunicado de Asociaciones representativas del Sector Audiovisual de todo el país en relación al Impuesto del 10% a las entradas a salas cinematográficas. La eventual eliminación de este gravamen tendría un impacto negativo enorme en el sector.

Diferentes medidas intentan tomar desde el sector audiovisual y Axel Monsú comentó por qué se encuentran en estado de alerta: “El seis de febrero salieron algunas declaraciones por el diario La Nación, hablan de un grupo de asesores del Ministerio de Economía que está planteando la reducción de impuestos y dentro de eso habla de la reducción de impuestos al cine, por cada entrada que se paga al cine y por los contenidos que se transmiten por televisión se cobra un impuesto que permite financiar todas las leyes que garantizan la autonomía cultural del país. Nosotros tenemos la ley de cine, pero también se financia el Ente Nacional de Comunicaciones y el Instituto Nacional de la Música. Estos son espacios que generan trabajos y apoyo local”, comentó Axel Monsú, coordinador del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones

El articulo publicado consigna el análisis de un grupo asesor del Ministerio de Economía que sugiere eliminar el gravamen del 10% en las entradas de cine con el que se contribuye a la producción local. Quizás quien no pertenece al sector desconoce que el cine argentino utiliza fondos generados por el propio sector audiovisual sin intervención de impuestos generales. Es decir, una estructura que se sostiene a si misma.

El sector audiovisual con el paso del tiempo se convirtió en un eje para la economía de la región: “Hoy la provincia estará acompañando con un monto de 700.000 pesos y genera a la provincia un ingreso de aproximadamente siete millones de pesos que destina el instituto de cine para la producción audiovisual. Y ese recurso no va al bolsillo de una persona, sino que se redistribuye y moviliza en muchos aspectos a la economía local”, comentó Monsú.

Para finalizar remarcó: “A veces subestimamos la cultura, pero no nos damos cuenta de que para que haya un intercambio de negocios, primero tiene que haber un encuentro cultural. Si yo no sé que idioma habla la otra persona y no me comunico con la otra persona no le puedo vender nada. Y cuando hablamos de estas leyes que garantizan que nosotros como argentinos tengamos nuestra identidad, nuestra cultura y que la llevemos al mundo, a otras provincias y a otros pueblos, estamos hablando de desarrollo de conocimiento y desarrollo económico”.