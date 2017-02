River va por un jugador que está en Europa y lo va hasta el final del mercado

El manager “millonario” rompió el hermetismo y señaló uno de los nombres por los que insistirán hasta el final. Marcelo Gallardo le pidió a la dirigencia dos jugadores de nivel para tener alternativas en el mediocampo y durante el inicio de la pretemporada perdió una de ellas.

Denis Rodríguez se lesionó y Rodolfo D’Onofrio junto a Enzo Francescoli tuvieron que acelerar las gestiones. Cerraron a Carlos Auzqui, uno de los que estaba en carpeta y ahora van por otro “europeo”: Enzo Pérez.

El futbolista del Valencia no está atravesando la mejor situación (están cerca de la zona del descenso) y no vería con malos ojos moverse de España para llegar al equipo del cual es hincha confeso. En lo económico no hay paridad, pero el hecho de que River dispute este año la Libertadores que el ex Estudiantes levantó en 2009 lo motivaría a armar las valijas.

Otro detalle es que dentro del fútbol local tendría los ojos encima de Edgardo Bauza, quien lo tiene en su extensa nómina de preseleccionados para llamarlo en cualquier momento al combinado nacional. “Lo vamos a esperar hasta que cierre el período de pases”, adelantó Francescoli en Fox Sports, quien tiene la complicada tarea de encontrar un jugador de las características de Carlos Sánchez.

Lo dificultoso para la CD riverplatense será convencer al conjunto Che, que lo pagó 25 millones de dólares, de su traspaso. El mendocino de 30 años es capitán en el cuadro español y tiene vínculo hasta mediados de 2019. Enzo descartó las alternativas de Franco Cervi (Benfica), Julio Buffarini (San Pablo) y Erik Lamela, de quien Mauricio Pochettino, su DT en Tottenham, expresó: “Me dijo que se quiere quedar acá”.

El Plan B permanece en el medio local: Emiliano Rigoni. El volante ofensivo ambidiestro de Independiente es otro del gusto del Muñeco, pero las tratativas con el Rojo no prosperaron porque Ariel Holan lo quiere tener en su plantel.

La situación de Ariel Rojas



El multicampeón con River (levantó el Torneo Final, la Copa Campeonato y la Sudamericana en 2014 y la Recopa Sudamericana y Libertadores en 2015) tendría intenciones de retornar a Núñez. Sin embargo, por haberse marchado por la puerta de atrás en su momento, Enzo Francescoli afirmó que “dependerá de él” y dio a entender que River no pondrá dinero para que se desvincule del Cruz Azul de México, donde no tiene lugar. Infobae