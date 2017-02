Raúl Gámez tildó a Angelici de “basura con poder”

El presidente de Vélez relató las presiones que sufrió desde AFA para jugar el partido que definió el acceso de Boca a la Copa Libertadores 2015. El poder del Xeneize.

Ayer salieron a la luz las escuchas que revelan cómo el presidente de Boca, Daniel Angelici, le pidió “favores” al entonces presidente de AFA, Luis Segura, y a Fernando Mitjans, titular del Tribunal de Disciplina. Estos estaban relacionados con el desempate entre el Xeneize y Vélez para acceder a la Copa Libertadores 2015.

Las sospechas incluyen la actuación del árbitro Germán Delfino y el “leve” castigo que recibieron Erbes y Marin por sus expulsiones.

Raúl Gámez, presidente del Fortín, se refirió a este criticando duramente a su par de Boca. “Me pone muy mal recordar y revivir la historia esa. Nos sacaron del campeonato estas basuras con poder, este Angelici”, expresó en Todo Noticias.

“Boca tiene un poder que, no solo hace jugar un partido que no tendría que haberse jugar nunca, también te elige hasta el árbitro, después pide que ‘el árbitro no se equivoque’, que no hay otra forma de pedirlo”, recriminó Gámez.

Sobre el rol de Segura, contó que antes del partido “nos ofreció plata por si quedábamos afuera para cubrir los premios que ya habíamos pagado a los jugadores por entrar a la Libertadores”.

También, en declaraciones a TN, confesó que “empleados que todavía están en la AFA nos amenazaban. Nos decían ‘ojo que si no juegan pierden los puntos, hay multas y sanciones muy importantes’”.

“Me gustaría que este tipo de dirigentes no vayan nunca más por la AFA“, dijo en el marco de la futura reorganización de la casa madre del fútbol argentino.

Gámez ya había insultado a Mauricio Macri a comienzos de año al tratarlo de “hijo de puta y sinvergüenzas” y ahora se volvió a referir con duros términos hacia el presidente de Boca.