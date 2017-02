Montecarlo: presunto asaltante huyó tras tirotearse con la Policía

La Policía de Montecarlo y localidades cercanas montaron un importante operativo para dar con un hombre buscado por un asalto, que es considerado de alta peligrosidad y anda armado. Ayer, el sospechoso se tiroteó con uniformados en el barrio Itá, para luego escabullirse.

El buscado se llama Diego Gabriel Viera López, sindicado como uno de los ladrones que el sábado por la noche asaltaron un colectivo de la empresa Kruse, hecho en el que hirieron al chofer y al guarda y se alzaron con 4.500 pesos de la recaudación.

Este lunes alrededor de las 15.30, el juzgado de Instrucción en turno de Eldorado dispuso que allanaran la casa de Viera López, ante los indicios de que había sido uno de los autores del atraco.

Los policías entraron en la residencia, pero no encontraron a nadie. Sin embargo, en un sector dieron con ropa y una jarra con agua fría, señas de que alguien había salido hacía segundos. En la parte posterior del predio, cerca del límite entre la propiedad y un monte cercano, uno de los oficiales se topó con el buscado, que tenía a su hijo en brazos.

Viera López dejó al niño de dos años en el suelo y disparó contra el uniformado. Tras una breve balacera, donde no hubo heridos, el sospechoso escapó. Hasta ahora no se sabe nada de él.

Además de personal de la comisaría montecarlense, trabajaron en el procedimiento el Comando Radioeléctrico, la División Investigaciones e Infantería de la Unidad Regional III.

Trascendió que en la casa los investigadores encontraron que ligarían al prófugo con el asalto. El nene quedó al cuidado de los agentes primero y luego entregado a sus familiares.

En el robo que se le adjudica al hombre y a un cómplice fueron víctimas el chofer Oscar S. (49) y el guarda Alfirio A. (59). Ellos transportaban a ocho pasajeros cuando sucedió el robo.