Masacre de Hurlingham: mañana declara Loscalzo; conocé que pena le podrían dar

Diego Loscalzo, presunto autor del quíntuple crimen de Hurligham, será trasladado hoy desde la provincia de Córdoba a Buenos Aires, pero su declaración indagatoria -en principio prevista para esta tarde- se realizará mañana, según precisaron fuentes de la investigación.

La fiscal del caso, Paula Hondeville, no quiso adelantarse a lo que puede ser la condena, pero consideró que “los delitos cometidos” por el sospechoso “ameritan la prisión perpetua”, es decir, la pena máxima de 35 años de cárcel.

De esta manera, la titular de la Fiscalía N°10 de Morón se distanció de una interpretación de los hechos vinculada a una posible “emoción violenta” del acusado, que le permitiría ser declarado inimputable en el caso, aunque aclaró que la investigación aún se encuentra en su etapa inicial y faltan medidas de prueba.

En diálogo con Luis Novaresio, por radio La Red, Hondeville indicó que un estado de emoción violenta “hay que comprobarlo” y son necesarias “un montón de pericias psicológicas” para dictaminar una condición psiquiátrica no acorde con la realidad.

“Loscalzo planificó una huida y una serie de detalles (en el quíntuple crimen), por lo que calculo que le va a ser difícil que con esa estrategia de defensa tenga éxito”, planteó la funcionaria judicial.

El atacante está acusado por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio y portación de arma por la masacre perpetrada en las localidades de William Morris y Villa Tesei.

El acto criminal fue perpetrado en dos tiempos: primero mató a su ex mujer Romina Maguna, su hermana Vanesa Maguna y su pareja Darío Daniel Díaz, en una casa de William Morris. Luego, se movilizó al hogar de sus ex suegros, en Villa Tesei, donde liquidó a la madre de su ex mujer, Juana Paiva, y José Maguna, hermano de la primera víctima.

Por último, resultaron heridas la esposa de José Maguna, Mónica Beatriz Lloret, quien perdió el embarazo de nueve meses de gestación, y su hija de 12 años. Ambas debieron ser internadas en el hospital Posadas. La menor se encuentra fuera de peligro mientras que su madre permanece en terapia intensiva y su pronóstico es reservado.

Durante el período delictivo pasó menos de media hora y hubo más de 15 disparos. “En el viaje de un lugar a otro habrá 30 cuadras”, precisó Hondeville. Infobae.